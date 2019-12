Lettera anonima accusa di spaccio un nuovo residente di Cortenuova: gesto stigmatizzato

Un comitato di benvenuto rappresentato da una lettera anonima dove uno o più residenti accusano "odori strani" e via-vai sospetti, tipici dello spaccio di droga.

Questo è quello che si è trovato davanti un nuovo residente della frazione di Cortenuova a Empoli. La missiva è stata pubblicata dalla pagina Facebook del Circolo Arci locale, con un commento del presidente Roberto Iallorenzi, consigliere comunale di maggioranza, dove si stigmatizza il gesto.

L'autore della lettera si qualifica come "un pensionato da poco, che sta qui da una vita e fa parte del comitato di Cortenuova". I contatti con gli altri vicini ("molti, dai frequentatori del circolo, alle case accanto, ai tuoi condomini", si legge) avrebbe spinto il mittente a recapitargli questa lettera. Chi scrive dice di avere verificato le voci: "con il passare dei mesi ci siamo accorti che hanno un fondamento", si legge. Il traffico di gente e un amico che spesso fa visita con la sua auto sarebbero determinanti, ad avviso di chi scrive la lettera, nell'accusare l'uomo, a metà tra l'avvertimento e la cortese richiesta.

"Questo è il nostro regalo di BENVENUTO (sic), perché mi sembra tu abbia l'età per capire queste cose", si specifica, intimando che se questi fatti, accertati solo per voci e controlli, dovessero continuare, "ci tocca segnalare questa cosa a chi di dovere". Per concludere poi il foglio con un saluto e un augurio di buone feste.

Di tutta risposta Iallorenzi definisce questo un "atto vile", perché coinvolge il circolo che dirige affermando che i soci condividono quelle accuse"- "I soci ed io siamo da sempre abituati al confronto e se abbiamo qualcosa da dire non mandiamo certo lettere anonime - spiega -. Con la persona che ha ricevuto le accuse ci siamo chiariti e mi ha dato il permesso di pubblicare la lettera".

Elia Billero

