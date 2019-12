Libri, a Firenze la presentazione di 'L'apocrifo nel baule'

Verrà presentato giovedì 19 dicembre a Firenze 'L'apocrifo nel baule' di Michele Brancale (ed. Passigli) presso l'Auditorium della Fondazione CR Firenze, via Folco Portinari 5, con inizio alle ore 17. L'appuntamento è promosso in occasione della IV Tornata dell'90° Anno Accademico della Camera dei Poeti. Presenta Carmelo Consoli. Letture a cura di Andrea Pericoli e "Sororità tra le arti" a cura di Silvia Ranzi. Interventi musicali della cantante Beatriz Oyarzabal Pinan. Opere in esposizione del pittore digitale Franco Curvo- Per 'Valore Cultura' riprese video a cura di Overthesky.it

