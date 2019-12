Morì in ospedale, chiesto rinvio a giudizio per due medici

Non servivano gli antidolorifici a base di oppiacei ma un intervento chirurgico per salvare la 47enne morta all'ospedale di Arezzo il 3 febbraio 2017. Per questo la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di due medici per omicidio colposo. La donna giunse al nosocomio accusando dolore addominale, vomito, diarrea. La paziente precisò di essere stata sottoposta nel 2011 ad un intervento per la riduzione di peso. La situazione rimase senza miglioramenti finché le condizioni non consentivano interventi. Un'ernia causò un blocco intestinale e uno choc ipovolemico, portando alla morte della donna.

