Musei e biblioteca Empoli, le aperture per le festività natalizie

Musei empolesi aperti alla vigili di Natale, per l’ultimo dell’anno, a Santo Stefano e per l’Epifania.

La biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ modifica leggermente i suoi orati, restando comunque un punto di riferimento per lo studio e la lettura anche nei giorni delle festività

MUSEI CITTADINI

Museo della Collegiata il 24 e il 31 dicembre 2019 aperto dalle 9 alle 12; chiuso il 25 dicembre 2019 e il 1°gennaio 2020; il 26 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020 apertura 9-12 e 16-19

Museo del Vetro il 24 e il 31 dicembre 2019 aperto dalle 10 alle 13; chiuso il 25 dicembre 2019 e il 1°gennaio 2020; il 26 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020 apertura 10-19

Museo Paleontologico il 24 e il 31 dicembre aperto dalle 9 alle 12; chiuso il 25 dicembre 2019 e il 1°gennaio 2020; il 26 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020 apertura 16-19

Casa del Pontormo chiusa il 25 dicembre 2019 e il 1 gennaio 2020; aperta il 26 dicembre 2019 dalle 16 alle 19

BIBLIOTECA COMUNALE

Martedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ sarà aperta fino alle 13.30.

Ecco gli orari della biblioteca nel periodo Natalizio 2019:

Martedì 24 dicembre: 9.00-13.30

Venerdì 27 dicembre: 9.00-21.00

Sabato 28 dicembre: 9.00-13.00/15.00-19.00

Martedì 31 dicembre: 9.00-13.30

Giovedì 2 gennaio: 9.00-21.00

Venerdì 3 gennaio: 9.00-21.00 (invece che 23)

Sabato 4 gennaio: 9.00-13.00/15.00-19.00

UFFICI MUNICIPALI

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2018, gli uffici del Comune di Empoli saranno regolarmente aperti in orario mattutino, fino alle 13.30. Nel pomeriggio di questi due giorni prefestivi invece saranno chiusi al pubblico. Nessun cambiamento per gli uffici della Polizia Municipale di Empoli in Via Cavour, relativamente al ricevimento al pubblico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

