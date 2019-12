Nuova vita per l'affresco della Crocifissione a Lucca: restauro da circa 23mila euro

Torna all'antico splendore l'affresco che si trova sul muro esterno di via Arcivescovato a Lucca e raffigurante la Crocifissione. L'assessore al Decoro Urbano Gabriele Bove e il presidente del Consiglio Comunale Francesco Battistini hanno effettuato un sopralluogo durante le fasi finali dei lavori che restituiscono alla città un'opera d'arte nella sua interezza.

Si tratta di un murale delle dimensioni di cinque metri di altezza e 3,25 metri di larghezza, che risultava danneggiato e in larga parte compromesso. I lavori sono stati finanziati per 16 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e per la parte restante dal Comune di Lucca, per un totale di 22.990 euro. Dopo il delicato intervento della Laboratori Restauri di Quarrata, sotto la supervisione della Sovrintendenza, l'affresco torna quindi a nuova vita e fruibile nel suo complesso, contribuendo a valorizzare il decoro urbano della zona.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lucca