Open Day alla scuola di Fiano con i ringraziamenti dai terremotati di Norcia

Si svolgerà giovedì 19 dicembre alle ore 18.00 alla scuola primaria Giovanni Pascoli di Fiano, l' open day per presentare alle famiglie degli alunni attuali e di quelli futuri le attività che si svolgono presso la scuola di frazione certaldese.

A seguire, verso le ore 19.00 presso ex cinema del Fiano verrà a trovare gli alunni ed i cittadini del Fiano il presidente della Pro loco di Norcia che incontrerà i bambini della scuola e la cittadinanza per ringraziare del progetto "orto a scuola" che va avanti da quattro anni. Il progetto educativo ha consentito anche infatti, parallelamente, una raccolta fondi tramite la vendita dei prodotti coltivati dai bambini. L'anno scorso i fondi raccolti, circa 700euro, sono stati devoluti alla popolazione di Norcia colpita dal sisma. L’incontro di giovedì sarà quindi l’occasione per fare il punto sul progetto e sentire dalla viva voce degli abitanti di Norcia come è la situazione e come sono stati impiegati i fondi raccolti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

