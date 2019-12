Orientamento per le superiori, gli appuntamenti al 'Ferraris-Brunelleschi' di Empoli

Grandissima affluenza di studenti e genitori Sabato 14 Dicembre 2019 presso La Vela “Margherita Hack” di Avane, in occasione dell’annuale appuntamento all’orientamento delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Empoli. Durante il pomeriggio alunni e docenti delle varie specializzazioni dell’ I.I.S. “G.Ferraris-F.Brunelleschi” hanno presentato le rispettive offerte formative, le attività che vengono svolte nell’Istituto e le prospettive future dei “nostri” diplomi; alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Mancini e dell’instancabile Team Accoglienza.

Questi i prossimi appuntamenti, in via Sanzio 187, per poter visitare l’Istituto e i laboratori dotati di strumenti di ultima generazione.

Giovedì 19 Dicembre 2019 ore 15:00

Sabato 11 Gennaio 2020 ore 15:00

Sabato 18 Gennaio 2020 ore 15:00

Per eventuali visite mattutine e per assistere alle lezioni Sabato 11 e 18 Gennaio 2020, telefonare al centralino 057181041.

Fonte: I.I.S. “G.Ferraris-F.Brunelleschi”

