Parcheggio, Lega Salvini Empoli propone due ore di sosta gratis prima del Natale

La Lega chiede all'amministrazione comunale di Empoli di rendere gratuito il posteggio in tutti gli stalli con strisce blu per i giorni da sabato 21 dicembre a martedì 24 dicembre (il 22 essendo domenica sarebbe comunque gratuito). Proponiamo però di mettere dei limiti in modo da non ingessare la situazione e non vedere auto in sosta per ore con poco ricambio. Quindi vorremmo un'ordinanza che faccia sì che nelle aree con le strisce blu non si paghi per le prime due ore di sosta e sia necessario esporre il disco orario sul cruscotto in modo da indicare l'orario di arrivo.

Sarebbe una misura rivolta ai cittadini, alle famiglie ed ai visitatori che vengono nel nostro centro storico a fare gli acquisti natalizi ed a respirare l'atmosfera natalizia. E' un provvedimento che favorirebbe ed incentiverebbe lo shopping nel nostro centro storico ed andrebbe incontro ai nostri commercianti in un momento in cui la crisi economica persiste ancora, l'e-commerce è una minaccia crescente per il commercio di vicinato e aiuterebbe anche gli esercenti che hanno subito danni dai recenti allagamenti.

Fonte: Lega Salvini Empoli

