Partiti i lavori sulla frana in via di Rosano: 7 giorni di cantieri

Avviato stamani l’intervento sulla Sp 34, durerà una settimana. Movieri in azione nelle ore di maggiore intensità di traffico. Casini e Marini: “Al lavoro con Metrocittà e Mit per reperire i tre milioni necessari per la definitiva messa in sicurezza del fronte di frana”



Partiti stamani i primi lavori per consolidare la frana sulla Sp 34 - “via di Rosano”, all’altezza delle Gualchiere di Remole. L’intervento di ripristino avrà una durata di circa sette giorni, al termine dei quali la viabilità sarà riaperta in entrambi i sensi di marcia. Fino a quel momento, sarà assicurata la presenza di movieri per regolare il traffico a senso unico alternato nei momenti della giornata di massima intensità.

“Siamo riusciti ad avviare in maniera tempestiva l’intervento su questa strada che è tra le maggiori direttrici di collegamento tra la Valdisieve, il Valdarno e la città di Firenze, percorsa ogni giorno da migliaia di cittadini e pendolari”, spiegano i sindaci di Bagno a Ripoli e Pontassieve, Francesco Casini Monica Marini, consiglieri delegati della Metrocittà.

“Allo stesso modo – aggiungono -, siamo già al lavoro con i tecnici della Metrocittà per reperire quanto prima le risorse necessarie per il ripristino complessivo del fronte di frana e per risolvere in maniera definitiva il problema ed impedire in futuro nuovi smottamenti e cadute di materiali in carreggiata, a questo punto obiettivi primari della Città metropolitana”.

Casini e Marini spiegano che “servono quasi tre milioni di euro, una cifra importante, e abbiamo già avviato un dialogo diretto con il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per raggiungere lo scopo in tempi brevi”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

