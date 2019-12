Passeggiata medievale da Vinacciano a Casalguidi: a piedi tra la storia e il Natale

L’assessorato al turismo organizza per domenica la “Passeggiata medievale da Vinacciano a Casalguidi”. Una passeggiata che vede il suo anno zero, ma che è nell’intenzione dell’amministrazione comunale di farla diventare un appuntamento fisso da ripetersi ogni mesi per promuovere il turismo medievale che sta prendendo sempre più campo. Lungo il percorso ci saranno delle tappe dove, attraverso rappresentazioni storiche con figuranti in costume medievale e raffigurazioni dell’epoca che spiegheranno l’antico statuto del paese di Vinacciano, sarà possibile rivivere l’atmosfera del tempo.

Il programma prevede alle 14 il ritrovo al parcheggio del cimitero di Vinacciano e visita del borgo medievale; alle 14,30 la partenza della passeggiata con la rievocazione degli antichi mestieri medievali documentati nel territorio; alle 16 circa arrivo al villaggio di Babbo Natale a Casalguidi.

La partecipazione è gratuita e sarà disponibile il servizio navetta con due corse alle ore 17.15 e 18.15 con partenza dalla palestra di Casalguidi per il ritorno a Vinacciano. Il servizio è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0573 917308 Cell. 338 6685749.

Mail: turismo@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

