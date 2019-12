Pranzi e cene di Natale, spesa a testa tra i 25 e i 35 euro

Si avvicinano a tappe forzate le festività, e, come da tradizione, fervono in famiglia i preparativi per imbandire la tavola dei fiorentini.

Con una grande novità, "importata" alcuni anni fa dal Mezzogiorno ed ormai divenuta una realtà consolidata: la cena della vigilia, quella del 24 dicembre che va ad aggiungersi al tradizionale pranzo di Natale.

Complessivamente, secondo le nostre stime, a Firenze si spenderanno 25€ a testa per il pranzo a base di carne e 35€ a base di pesce.

Ecco la sintesi, dei prodotti TOP in termini di acquisti:

- Panettoni artigianali. Non diciamolo troppo ad alta voce ma la pervicacia con cui la GDO continua a bombardare il mercato con il “panettone low cost” a 3€ apre praterie di mercato per le piccole attività che fanno un buon prodotto artigianale con prezzo che oscilla tra 15 e 20 Euro).Insomma, meglio pochi ma buoni.

- Pesce. Ancora protagonista a tavola durante le festività nelle sue molteplici declinazioni. Sempre molto gettonati i "grandi classici" come pesce in forno, salmone fresco ed affumicato e crostacei.

- Vini (e occhio allo Champagne). In grande rialzo vini di qualità e spumanti (soprattutto per ceste aziendali). Grande richiesta per le bollicine (anche Made in France)

Tra i prodotti “stabili” in termini di vendite:

- Carne sia bianca che rossa. Anche in questo caso vince ancora la tradizione con prodotti del territorio e che da sempre sono presenti in tavola per Natale: tortellini in brodo, bolliti, capponi, polli ripieni, arista con arance, filetti in crosta, prodotti da forno, faraona ripiena e spiedini.

- Frutta. Bisogna, comunque, attendere gli ultimi giorni per capire il vero trend delle vendite; c'è però molto entusiasmo tra gli addetti ai lavori, che comunque scommettono sul prodotto nazionale rispetto a quello di importazione, che risulta in grande calo negli ultimi anni.

Risulta, invece, debole la domanda per il pane ed affini. A dimostrazione che persiste anche durante le festività la crisi di un settore, come quello della panificazione, che, per vari motivi non riesce ancora a rialzarsi.

Si confida nei prodotti affini come pizzette, schiacciate della tradizione, ecc; per risollevare le sorti di questa tipologia di imprese durante le festività.

Fonte: Confesercenti Firenze

