Provincia di Lucca, Luca Menesini rieletto presidente: ecco i nuovi consiglieri

Il presidente della Provincia Luca Menesini, rieletto alla guida dell’ente di Palazzo Ducale a seguito delle consultazioni elettorali di domenica scorsa, ha accolto oggi – martedì 17 dicembre – i nuovi consiglieri di maggioranza eletti che lo affiancheranno nei prossimi due anni di mandato. La legge Delrio, lo ricordiamo, prevede infatti un mandato di 4 anni per il presidente e di 2 per i componenti del Consiglio provinciale. Di prima mattina, già alle 8, Menesini ha fissato la prima riunione con la sua squadra per pianificare le prime azioni di lavoro di questo nuovo mandato amministrativo.

I consiglieri di maggioranza sono: Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano; Maurizio Verona, sindaco di Stazzema; Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia; Teresa Leone, consigliera comunale di Lucca; Iacopo Menchetti, consigliere comunale di Camaiore; Sara D'Ambrosio, sindaco di Altopascio; Andrea Carrari, sindaco di Piazza al Serchio.

Nel prossimo Consiglio provinciale – previsto a breve - si insedieranno ufficialmente nell’emiciclo della sala di Rappresentanza sia i consiglieri di maggioranza che quelli di opposizione.

Fonte: Provincia di Lucca - ufficio stampa

