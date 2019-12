PuntoAcque a Castelfiorentino: gli orari per le Feste

Acque SpA comunica che, in occasione delle festività natalizie, martedì 24 e martedì 31 dicembre gli uffici al pubblico del PuntoAcque di Castelfiorentino (zona industriale Malacoda, via Curie 7) saranno aperti solamente in orario mattutino, ovvero dalle 8:30 alle 12:30.

Negli stessi giorni, il call center per le pratiche commerciali (800 982 982 per i telefoni fissi e 050 843 843 per quelli mobili) effettuerà orario 9:00-13:00.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

