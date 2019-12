Ruba borsello durante il mercato, arrestato

Un 31enne di origini albanesi è stato arrestato a Pistoia dopo aver rubato in un banco del mercato cittadino in piazza Duomo. Approfittando della calca di persone, il 31enne si è avvicinato a un furgone in sosta e ha rubato un borsello. Alcuni presenti hanno notato il furto e lo hanno segnalato alla polizia, che ha iniziato le ricerche del ladro. Lo ha bloccato subito dopo e lo ha trovato con il borsello, contenente denaro e documenti. Il giovane è stato arrestato e si trova adesso ai domiciliari, mentre il maltolto è stato restituito al proprietario.

Tutte le notizie di Pistoia