Quelli di Sebach, il pubblico dei concerti nel calendario 2019

“Quelli di Sebach” protagonisti nel 2020. Sebach, azienda leader in Italia nel noleggio di bagni mobili, torna con l’allegro, ironico e irriverente calendario che per il 2020 sarà accompagnato dal claim “Everybody loves Sebach”. Il progetto fotografico vuole rappresentare come siamo quando siamo insieme, senza distinzioni di età, sesso, etnia o religione, celebrando chi ama la vita e la vive appieno, nonostante qualche intoppo.

Con 12 immagini colorate e divertenti, verranno immortalate persone che sono parte integrante del mondo Sebach, che vivono in maniera spensierata, condividendo esperienze e quotidianità con spirito positivo. Quelli che d’estate vanno ai concerti e se li vivono minuto per minuto senza perdere mai il ritmo, quelli che non si fanno spaventare dalle file, però le rispettano sempre, quelli che quando il concerto è finito buttano i bicchieri e si portano a casa i rifiuti, quelli che vanno al bagno e ci pensano davvero, a quello che entrerà dopo di loro, tutti accomunati dall’amore per la vita, per la musica e per il divertimento.

Segui il progetto sulle pagine Facebook e Instagram di Sebach. Per scaricare il calendario, vedere i contenuti di backstage e il video di presentazione, basta collegarsi a questo indirizzo.

