Serie B, più posti allo stadio di Pisa: la curva nord guadagna 800 sedute

Il Sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato la deroga per l’aumento di capienza dell’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani in previsione delle gare interne di campionato di Serie B 2019/2020 Pisa - Cosenza in programma domenica 22 dicembre 2019 e Pisa - Frosinone in programma domenica 29 dicembre 2019.

La capienza passa quindi dagli 8.600 posti attuali a 9.500, aumentando di 800 posti il settore curva nord, che passa da 2.500 a un totale 3.300.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

