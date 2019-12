Lamporecchio, sosta gratis negli stalli blu per auto ibride e elettriche

La Giunta Comunale ha approvato, con una recente deliberazione, il via libera dal 1° gennaio 2020 alle soste gratuite sugli stalli a pagamento per le auto elettriche ed ibride. I veicoli a trazione elettrica e ibride potranno quindi parcheggiare gratuitamente negli spazi blu presenti sul nostro territorio comunale. Tale possibilità va ad incentivare la mobilità sostenibile e a portare all’attenzione dei cittadini la possibilità e la volontà di adottare scelte che vadano a migliorare il futuro del nostro ambiente e la qualità dell’aria che respiriamo. “Un piccolo gesto ma del quale sono molto contento”, commenta l’Assessore all’Ambiente Tronci Daniele, “un messaggio che va verso una mobilità sostenibile e pulita. Il nostro programma di governo si concentra molto sull’ambiente e sulla mobilità alternativa, sono consapevole che tale intervento rappresenta solo un primo passo, ed infatti stiamo già lavorando alla realizzazione di alcune infrastrutture per la ricarica di auto elettriche e soste dedicate”. Per coloro che vorranno beneficiare di tale opportunità dovranno recarsi presso il Comando della Polizia Municipale in orario di ufficio e con i documenti che attestino la natura del veicolo, per farsi rilasciare apposito tagliando da apporre durante la sosta.

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa

