Spaccio, contatta i clienti su Instagram: arrestato 24enne

Per spacciare marijuana e hashish in casa sua, teneva i contatti con i suoi clienti tramite il noto social network Instagram. Per questo la polizia ha arrestato un 24enne italiano residente nel centro di Montecatini. L'uomo spacciava agli adolescenti della Valdinievole e aveva in possesso oltre un etto di droga pronta per la rivendita al dettaglio, oltre al materiale per la produzione. Su Instagram venivano pubblicate foto con stupefacenti e venivano utilizzati file audio per fissare gli appuntamenti. La polizia sta continuando i controlli e le operazioni per contrastare lo spaccio, specialmente nel commissariato diretto dal vice questore Ferasin su indicazioni del questore Scali. Su disposizione del pm Curreli, il giovane è finito in carcere a Pistoia.

Tutte le notizie di Montecatini Terme