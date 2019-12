Studenti del 'Montale' di Pontedera tornano in aula dopo i lavori

Lo scorso 14 novembre gli studenti del Liceo Linguistico Montale di Pontedera manifestarono sotto il Comune. Chiedevano di veder riparata la loro scuola, che aveva delle infiltrazioni, e di avere spazi a disposizione sufficienti. Furono ricevuti dai rappresentanti dell'amministrazione comunale. Il Comune e la Provincia si attivarono prontamente e l'amministrazione comunale mise a disposizione due aule dell'Università della Terza Età, in Via della stazione vecchia, in via transitoria, per ospitare le classi durante i lavori urgenti.

Da domattina gli studenti che frequentavano quelle aule potranno tornare a scuola presso il proprio istituto perché i lavori sono terminati. “Come promesso in quella occasione – ha commentato l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Pontedera Francesco Mori – siamo riusciti a risolvere quei problemi, a gestire l'emergenza e a riportare i ragazzi a scuola entro le vacanze natalizie. Il Comune ha fatto la propria parte e la Provincia è stata veloce ed efficace. Ringraziamo, a nome della comunità, l'Università della Terza Età, che ha accolto le esigenze degli studenti. Come si disse anche in quella occasione occorre fornire alle Provincie gli strumenti per continuare a svolgere le mansioni che ancora le sono assegnate, in particolare la gestione dell'edilizia scolastica e la viabilità. Occorre pensare al medio e lungo periodo investendo sulla scuola e sulle infrastruttura scolastiche che sono frequentate dai nostri figli. Così non si può andare avanti. Lasciare la situazione così com'è, per debolezza o per inerzia, non giova a nessuno".

Fonte: Comune di Pontedera

