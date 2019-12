Titolo Super Orange ai piccoli tennisti di Empoli

Favoloso dono natalizio per i giocatori più piccoli del Circolo Tennis Empoli. I biancazzurri delle classi 2009, ’10 e ’11 hanno conquistato il titolo toscano del Super Orange misto nella finale a quattro disputata sui propri campi di via Vacchereccia. Gli allievi dei maestri Mario Brogi e Irene Avellino si sono imposti in un campionato dove erano iscritte 39 società e, nella partita cruciale, hanno piegato il Certaldo 2/0. I punti sono stati intascati da Matteo Paci, col 6-3 centrato nel suo incontro, e da Giulia Cerrini, protagonista di un grande recupero con cui ha prevalso 7-6 sulla rivale valdelsana. Nella semifinale con Livorno ‘A’, i tennisti del club empolese avevano ottenuto il pass per la sfida decisiva 2/1 grazie ai successi in singolare di Giulia Cerrini e di Matteo Paci; pertanto la sconfitta del doppio misto Giulia Cerrini-Lorenzo Vivio era risultata irrilevante. Dal canto suo, Certaldo aveva guadagnato la finalissima dominando Livorno ‘B’. Il trionfo degli atleti-ragazzini è stato impreziosito dalla vittoria della squadra maschile limitata 3.4 sul Pisa nel campionato invernale. Con le loro prove, Andrea Magherini in singolare e ancora Magherini con Paolo Marini in doppio, hanno permesso al team di accedere nel tabellone regionale.

Fonte: Circolo Tennis Empoli

