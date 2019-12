Torna il Mercatino di Natale dell’Associazione Tumori Toscana che si terrà Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre (9.30 -19.30) nella location dell’Hotel Albani Firenze (Via Fiume, 12 Firenze); una sede di grande fascino per questa iniziativa che ogni anno richiama centinaia di visitatori.

Protagoniste, come sempre, le grandi griffe presenti, fra cui Gucci, Prada, Emilio Pucci, Ferragamo, Montblanc, Coveri, Braccialini e tanti altri ancora che hanno aderito a questa diciannovesima edizione, patrocinata da Regione Toscana e Comune di Firenze.

Ma ci saranno anche tantissime proposte di cibo, artigianato e vintage; per regali per tutti i gusti e sempre all’insegna della solidarietà.

“La laboriosità dei nostri volontari e la generosità dei donatori – dichiara Giuseppe Spinelli, Presidente dell’A.T.T. – sono gli ingredienti speciali del Mercatino ATT che ogni anno riesce a coinvolgere grandi aziende, artigiani e naturalmente tutte le numerosissime persone che scelgono di fare, contestualmente, un acquisto di qualità e sostenere le Cure Domiciliari Oncologiche gratuite per i malati di tumore della Toscana”.

“In momenti particolari come il Natale –prosegue Spinelli – è importante ricordarsi anche di chi, come i malati di tumore, proprio in quei giorni, spesso, sente di più la sofferenza e la solitudine. Ma il nostro obiettivo è quello di aiutarli sempre, tutti i giorni dell’anno, garantendo loro la migliore qualità di vita possibile, al fine di non farli sentire MAI SOLI”.

