Precipita nel torrente e rischia di annegare, salvata una donna a Talla

Un intervento in extremis, ma che ha permesso di salvare la vita a una persona. A Talla una donna è precipitata nel torrente omonimo, nella zona di piazza Guido Monaco, ed è stata salvata dai carabinieri. La vittima era rimasta incastrata tra le piante e il pronto intervento dei militari ha permesso che venisse portata via dalla corrente e che accadesse il peggio. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Bibbiena e i sanitari inviati dal 118, la donna è stata portata fuori dal Talla e trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Siena, non in pericolo di vita. In corso di accertamento, da parte dei carabinieri di Talla, l’esatta dinamica degli eventi e le motivazioni alla base del gesto.

