Falsi inviati del Comune a Montelupo, il sindaco mette in guardia

Falsi inviati del Comune di Montelupo Fiorentino si starebbero aggirando in via della Fonte a Fibbiana nella mattina di oggi, martedì 17 dicembre. Il sindaco Paolo Masetti ha allertato la cittadinanza con un messaggio sul suo profilo Facebook: "Il Comune di Montelupo Fiorentino non ha autorizzato alcun intervento, pertanto vi invitiamo a non dare credito a questi soggetti".

Sono passati anni dai primi casi dei 'truffatori porta a porta', anche a Montelupo come nel 2017. In un caso per chiedere soldi alcuni delegati di aziende avrebbero chiesto denaro presentandosi come "inviati per conto dell'amministrazione" in occasione di Cèramica, la mostra più conosciuta sul territorio. Purtroppo, per racimolare soldi illegalmente questi tentativi, riusciti o meno, sono emulati con molte modalità ed è facile cadere in fallo.

Ricordiamo che dalle amministrazioni comunali e dalle forze dell'ordine non ci sono persone inviate che in alcun modo possono chiedere soldi suonando al campanello di casa. Se non siete sicuri della persona che avete di fronte, operai di ditte fornitrici di luce, gas o acqua, chiamate il 112.

Elia Billero

