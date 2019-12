Aggredito e rapinato, è finito pure in ospedale. Una brutta notizia di cronaca vede protagonista un turista statunitense a Firenze. L'uomo, un trentenne, sarebbe stato colpito con pugni in testa e rapinato nella zona del Ponte alle Mosse. Soccorso dal 118, è stato portato al pronto soccorso con lesioni non gravi. Sull'episodio indagini della polizia. Il fatto sarebbe avvenuto alle 8.30 di oggi, martedì 17 dicembre.

