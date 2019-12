Ubriaco in A1 alla guida di un furgone pieno di rifiuti tessili: denunciato e bloccato

La Polizia Stradale di Firenze ha bloccato in A/1 un uomo che, dopo aver bevuto troppo, si era messo alla guida di un furgone pieno zeppo di rifiuti tessili. È accaduto domenica scorsa quando lui, un 49enne cinese, è stato avvistato da una pattuglia della Sottosezione di Firenze Nord, che lo ha notato poiché procedeva a zig-zag e il mezzo aveva il posteriore ribassato sull’asfalto, tanto da sembrare un motoscafo con quegli ammortizzatori sotto pressione. Due equipaggi della Stradale lo hanno fermato all’uscita del casello di Calenzano (FI) accertando che era brillo, con l’etilometro che segnava un tasso alcolemico di 0,80% g/l. A quel punto gli investigatori hanno controllato pure cosa stesse trasportando di così pesante e, dopo aver aperto i portelloni, sono stati sommersi da una montagna di sacchi della nettezza stivati nel vano di carico. Erano colmi di tessuti, scarti delle lavorazioni di qualche industria dei dintorni che, in barba alla tutela dell’ambiente, erano destinati a qualche complice per essere smaltiti abusivamente. La Polstrada ha sequestrato il furgone con tutto il carico, denunciando l’uomo per traffico illecito di rifiuti. Lui ora dovrà anche pagare una multa di circa 2.000 euro non solo per il sovraccarico, ma anche perché guidava in stato di ebbrezza, per di più senza cinture allacciate e parlando pure al cellulare.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

