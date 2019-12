Use Basket, come sono andate le giovanili nel weekend

Di seguito i risultati dell'Use Basket Empoli nella settimana appena trascorsa.

Under 20 Gold

Valdelsa Basket-Biancorosso Sesa 48-85

Biancorosso Sesa

Berti L. 16, Calugi 8, Pinzani 4, Maltomini 15, Bellucci 21, Pinzani 10, Vercesi 4, Mancin, Berti E. 3, Califano 4, Bagnoli 4. All. Mazzoni (ass. Carmignani)

Parziali: 16-25, 25-5241-73, 48-85

Under 20 Silver

Firenze 2-Biancorosso Sesa 46-59

Biancorosso Sesa

Fratini 4, Carpignani 17, Vincelles 1, Kamal 8, Marconcini 3, Xindoli, Biffignandi, Pistolesi 5, Bulleri 5, Bianchi 12, Monizio, Riva 4. All. Pagliai (ass. Cinali/Escriva)

Parziali: 17-25, 13-12, 8-11, 8-11

Under 18 Gold

Biancorosso Sesa-Prato Basket Giovane 94-48

Biancorosso Sesa

Syll 11, Pozzolini 11, Giannone 26, Cappelletti 3, Cerchiaro 7, Sani 2, Berti, Casini 2, De Francesco 4, Morosi 10, Mazzoni 15, Maltomini 3. All. Marchini (ass. Mazzoni)

Under 18 Silver

Biancorosso Sesa-Maginot Siena 39-98

Biancorosso Sesa

Morelli, Borsini, Scalzo J., Scalzo N., Scali, Lepori 9, Dianda 2, Leporatti 4, Biondi 4, Fioravanti 1, Palatresi 19. All. Cappa

Under 16 Eccellenza

Biancorosso Sesa-La Spezia 66-71

Biancorosso Sesa

Desideri 10, Holgado 3, Turchi, Bellucci, Nencioni, Sani 5, Fontani 12, Iannone 6, Menichetti 8, Ciampi 3, Montagnani 4, Baccetti 15. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Parziali: 16-11, 29-25, 45-49, 66-71

Under 15 Eccellenza

Biancorosso Sesa-Prato Basket Giovane 53-49 dts

Biancorosso Sesa

Marinai, Fogli 8, Giacomelli 13, Tognelli 3, Nencini 1, Pescini, Candioti 2, Gambassi, Basili, Montagnaro 10, Baccetti 11, Pistolesi 5. All. Mazzuca (ass. Mazzoni)

Under 14 Elite

Pistoia Basket 2000-Biancorosso Sesa 31-83

Biancorosso Sesa

Aramini 5, Bologni 2, Ferrario 8, Cerchiaro 3, Francioli 9, Tavanti 5, Bellucci 21, Parentini 6, Chiarugi 14, Beconcini 4, Bacchi 6, Ciardi. All. Magagnoli (ass. Calandra)

Parziali: 9-16, 7-17, 9-27, 6-23

Biancorosso Sesa-La Vela Basket 78-61

Biancorosso Sesa

Aramini 18, Ancillotti, Ferrario 4, Cerchiaro 3, Francioli 6, Spinelli 10, Bellucci 6, Parentini, Chiarugi 8, Beconcini, Bacchi, Cei 23. All. Magagnoli (ass. Calandra)

Under 18 femminile

PF Costone Siena-Use Scotti Rosa 41-55

Use Scotti Rosa

Govadjio, Franchini 5, Ruffini 8, Aramini 4, Francalanci 6, Pelagotti 12, Malquori 6, Bellantoni 4, Lepori, Calugi, Bastianoni 10, Alderighi. All. Cesaro (ass. Cioni)

Parziali: 11-8, 26-21, 42-31

Under 16 femminile

Avvenire Rifredi-Use Scotti Rosa 21-59

Use Scotti Rosa

Fiaschi , Persia 2, Capaccioli 2, Casini 19, Pezzatini 4, Abdyli 5, Ancillotti 4 Antonini 13, Ugolini, 2 Campatelli 6, Mugnaini , Lala 2. All. Ferradini

Parziali: 10-17; 15-31; 19-45

Under 14 femminile

Costone Siena-Use Scotti Rosa 51-61

Use Scotti Rosa

Pilastri 10, Abdili 16, Casini 26, Piero 2, Fiaschi 7, Giunti, Melino, Pierro. All. Chiari (ass. Dallarmi)

San Miniato-Use Scotti Rosa 61-75

Use Scotti Rosa

Fiaschi 23, Casini 19, Pilastri 17, Giunti 6, Abdili 6, Melino 2, Pierro 2. All. Chiari (ass. Dallarmi)

Fonte: Use - Ufficio stampa

