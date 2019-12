Use Scotti Rosa, l'amarezza del coach Cioni dopo la sconfitta

C'è amarezza, in casa Use Scotti Rosa, amarezza dovuta ad aver sfiorato la vittoria sul campo di Costa Masnaga dove, con un qualcosa di più nel finale, le cose sarebbero con ogni probabilità andate diversamente. Considerazioni sulle quali, ovviamente, hanno un peso anche i problemi fisici che la squadra ha dovuto fronteggiare: l'infortunio di Madonna per la quale la stagione è finita e la febbre che ha costretto a letto Laura Manetti.

Eppure, alla fine...."ci siamo andati decisamente vicini - attacca coach Alessio Cioni - nel finale c'è mancato quel qualcosa in più che sarebbe stato necessario, non siamo riuscite a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Peccato, perchè resta la sensazione di aver sprecato una grande occasione, sarebbero stati due punti importanti". "Ovvio - prosegue - che alla fine siamo arrivate stanche. Avendo rotazioni limitate è inevitabile arrivare a corto d'ossigeno nei minuti conclusivi quando, di fatto, la gara si è decisa". Da un punto di vista tecnico c'è un aspetto che il coach ci tiene molto ad evidenziare. "L'inizio non mi è piaciuto. Quando lo dico non mi riferisco all'approccio alla partita, quanto al fatto che abbiamo faticato a gestire una situazione nuova, ovvero l'assenza di un punto di riferimento come Madonna. Visto che, col passare dei minuti, la squadra si è ripresa, spero che le difficoltà ad adattarsi alla nuova situazione si siano lasciate a quel primo parziale e non si vedano più in futuro". L'ultima considerazione è per una delle giovani divenute protagoniste, Irene Ruffini.

"Ha dimostrato di reggere il campo ed ha giocato molti minuti - conclude il tecnico - questa è una cosa molto importante in primis per lei ma poi anche per la squadra in vista del resto della stagione". Una stagione che ora riserva alla Scotti due gare prima della chiusura dell'anno solare. La prima è in programma sabato alle 20.30 contro una delle corazzate, Ragusa, mentre l'altra è in calendario domenica 29 a Palermo. La corsa verso la salvezza prosegue.

