Il Capogruppo del M5s in Consiglio Regionale della Toscana, Giacomo Giannarelli, ha dato la sua disponibilità di candidarsi alle primarie. "Ieri ero a Roma per un vertice, abbiamo definito alcune date e alcune strategie, a metà gennaio sulla piattaforma Rousseau faremo le primarie per la selezione del candidato presidente". "In molti mi chiedono di candidarmi - ha aggiunto - io ho dato la disponibilità. Gli altri li scopriremo quando saranno attivate le votazioni"

