Abc Castelfiorentino, Promozione femminile recupera la partita contro Pomarance

Le due prime squadre senior targate Basket Castelfiorentino questa sera e domani in campo al PalaGilardetti.

Stasera toccherà alle ragazze della Promozione femminile che alle 21.30 riceveranno Pomarance per il recupero della settima giornata (arbitro Baldini di Castelfiorentino). La formazione di Lorenzo Volterrani tornerà così in campo a distanza di due settimane dalla vittoria conquistata a San Vincenzio, con l’obiettivo di riprendere la marcia e non farsi sorprendere dalle ospiti, ad oggi ancora in cerca del primo acuto stagionale.

Domani, invece, sempre alle 21.30, i ragazzi della Prima Divisione ospiteranno Monteroni per il giro di boa: dopo il turno di riposo, infatti, per i gialloblu si tratterà della prima gara del girone di ritorno (arbitro Baldini di Castelfiorentino). Con l’organico ridotto ai minimi termini dopo i vari infortuni che hanno affollato l’infermeria castellana, la formazione di Gianni Lazzeretti cercherà comunque di bissare la vittoria dell’andata contro l’attuale fanalino di coda del girone.

Questa sera, inoltre, in programma un’amichevole di lusso per l’Abc Solettificio Manetti: alle 19.45 al PalaBetti i ragazzi di Paolo Betti riceveranno l’Etrusca San Miniato, tra le indiscusse protagoniste del girone A della serie B in cui figurerà anche l’ex Luca Tozzi.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio stampa

