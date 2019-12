Abc, i risultati delle giovanili

Ecco i risultati del vivaio Abc Castelfiorentino nell'ultimo weekend.

U18 Silver

Torna alla vittoria la formazione di Cantini e Chiarugi che si sbarazza agilmente della pratica Impruneta imponendosi al PalaBetti per 86-33. Gara praticamente a senso unico, con il primo quarto che fotografa l’intero andamento del match: 29-4 al 10′. Un ulteriore pesante break nella seconda fraizone decide la sfid già all’intervallo lungo (56-14) e nella ripresa serve soltanto amministrare.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET IMPRUNETA 86-33

Parziali: 29-4, 27-10, 12-11, 16-8

Tabellino: La Rosa 9, Capezzoli 2, Marrucci 12, Talluri 8, Giotti 10, Castellacci 8, Barlabà 8, Paciscopi 6, Campinoti 2, Montagnani 2, Cavini, 10, Arrighi 2. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U14 Elite

Importante vittoria casalinga per i ragazzi di Calvani e Cioni che fanno cadere Donoratico davanti al pubblico di casa: 64-50 il finale. Dopo una prima parte punto a punto, tanto che all’intervallo lungo il tabellone segna 31-29, al rientro dagli spogliatoi i gialloblu provano a prendere in mano l’inerzia andando all’ultimo riposo sul +5 (48-43) per poi allungare con carattere nella volata finale.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET DONORATICO 64-50

Parziali: 15-13, 16-16, 17-14, 16-7

Tabellino: Damiani 16, Merlini 11, Viviani 4, Bici 4, Lilli 9, Bartolini 9, Rosi 7, Marchetti 4, Vefa, Bernardoni, Echerle. All. Calvani. Ass. Cioni.

U14 Femminile

Sconfitta al fotofinish per le ragazze di Banchelli e Iserani, cadute 44-49 per mano del Costone Siena. Sono le ospiti le prime a tentare la fuga (8-13 al 10′), ma le gialloblu sono brave a restare in scia e passano a condurre a metà partita (20-16), per mantenere la testa avanti fino al 30′ (31-25). Nell’ultimo quarto, però, l’inerzia torna in mano alla truppa sense che piazza un break di 13-24 e porta a casa i due punti.

BASKET CASTELFIORENTINO – COSTONE SIENA 44-49

Parziali: 8-13, 12-3, 11-9, 13-24

U13 Giallo

Si inaugura con una bella vittoria interna la seconda fase del gruppo U13 Giallo di Mostardi e Ciampolini che si impone su Terranuova per 62-52. Dopo un avvio punto a punto (11-12 al 10′), i gialloblu prendono il comando nel secondo quarto andando negli spogliatoi sul +6 (29-23) e riuscendo poi ad amministrare ed incrementare con autorità il vantaggio nella seconda parte di gara.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET TERRANUOVA 62-52

Parziali: 11-12, 18-11, 16-14, 17-15

Tabellino: Zecchi 8, Bonora 2, Kamberaj 6, Crisafi, Pieri 4, Agbegninou 11, De Simone 19, Marzi, Niccolini 2, Barlabá, Mancini, Altamore 8. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

U13 Blu

Grandissima vittoria anche per il gruppo U13 Blu di Mostardi e Ciampolini che si aggiudica il big match contro Reggello per 61-55. Dopo un primo quarto contratto (10-14 al 10′), la truppa castellana alza l’intensità difensiva nella seconda frazione passando a condurre all’intervallo (30-28). Nella ripresa i gialloblu spingono ancora sull’acceleratore e mantengono il controllo del match (43-36) riuscendo a rispedire indietro i tentativi di rimonta ospiti nell’ultimo quarto e conquistando così un’importantissima vittoria di squadra.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET REGGELLO 61-55

Parziali: 10-14, 20-14, 13-8, 18-19

Tabellino: Ticciati 5, Bacci M. 7, Ricci, Carzoli, Bacci T., Filomeno 6, Spuntarelli 2, Vallerani 13, Casadei 4, Leti 20, Gjoni, Marchetti 4. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Minibasket

En plein per i gruppi Minibasket gialloblu nel weekend che precede la sosta natalizia.

Gli Esordienti di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini hanno difeso l’imbattibilità e il primato in classifica imponendosi su Volterra per 107-11. Un finale che parla da solo, raccontando una partita a senso unico: troppa la differenza in campo, e gialloblu che hanno letteralmente dilagato. Sono scesi in campo Zecchi, Bonora, Pieri, Agbegninou, Bufalini, Tamburini, Bini, Garbetti, Crisafi, Ciulli, Marzi, Bianchi.

Assolutamente non da meno la prestazione degli Aquilotti di Antonio Ticciati e Camilla Calvani andati ad espugnare il parquet della capolista San Miniato e a prendersi così la vetta della classifica: quattro tempini vinti, due persi, 10-14 il finale. Prestazione d’autorità, dunque, per i nostri Aquilotti, che nella partita più difficile hanno mostrato tutti i progressi di questa prima parte di stagione portando meritatamente a casa l’atteso big match.

E poi la ciliegina: si è tinto di gialloblu, infatti, il derby Abc-Use del gruppo Scoiattoli. La truppa di Nicol Banchelli e Alessio Cicilano ha conquistato cinque tempini perdendone soltanto uno, e chiudendo dunque il mini derby sul punteggio di 16-8. Una vittoria, come sempre in questi casi, che vale doppio e che arriva a confermare l’ottimo percorso del gruppo 2011/2012.

Sono stati infine i Pulcini di Emanuela Lora e Oussama Zaadar a chiudere il weekend del Minibasket Abc, impegnati a Firenze ospiti della festa organizzata dall’Affrico. Oltre ai gialloblu e ai padroni di casa, presenti anche Laurenziana e Sestese, per un pomeriggio in cui, tra una partita e l’altra, il nutrito gruppo dei nostri Pulcini ha letteralmente dato spettacolo!

