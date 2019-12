Alle Officine Garibaldi "Artisti Pisani insieme per la Lilt"

L’associazione culturale Officine Garibaldi festeggia questo Natale organizzando per domenica 22 dicembre, l’iniziativa “Artisti Pisani insieme per la LILT”.

Un evento di sensibilizzazione e beneficenza patrocinata dal Comune di Pisa, i cui proventi saranno interamente destinati alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Pisa.

Una serata realizzata grazie al contributo del Comune di Pisa e sostenuta dall’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani: “Un’iniziativa molto importante per il nostro territorio. Un’occasione che riunisce su un unico palco molti artisti pisani – sottolinea l’assessore – che daranno vita ad un importante spettacolo di beneficenza destinato alla cittadinanza. Un evento di grande valore che sostengo con grande entusiasmo certo – aggiunge – di una grande partecipazione sia per la qualità dello spettacolo che per il significato della serata.”

L’iniziativa di beneficenza prenderà il via alle 20.00 con un apericena offerto e curato da Fooding Catering. A seguire, dalle 21.00, si esibiranno sul palco delle Officine Garibaldi numerosi artisti, in nome della ricerca e della solidarietà, con il comune obiettivo della prevenzione e della cura delle malattie oncologiche.

Il contributo di ingresso allo spettacolo con apericena, che sarà interamente devoluto alla LILT, è di 15 euro. Le Officine Garibaldi invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.

Per info e prenotazioni: ufficio.stampa@officinegaribaldi.it - 050.8068970

Fonte: Officine Garibaldi - Ufficio Stampa

