Sorpresi a rubare, scappano ma vengono trovati: arrestati tre giovani ladri

Tentato furto aggravato in abitazione: per questo tre uomini sono stati arrestati ieri (martedì 17 dicembre) a Firenze. Un 22enne italiano, un altro di origini serbe e un 19enne di origini kosovare - residenti tra il Fiorentino e il Pisano - sono finiti in manette dopo la segnalazione ai carabinieri da parte del figlio della vittima.

Il fatto è avvenuto in via del Poggio Imperiale. I tre si sono introdotti nel giardino di una casa, la proprietaria - sola in quel momento - si è insospettita per i rumori e ha visto i ladri con le torce in mano. Impaurita, ha avvisato i familiari mentre i malviventi, scoperti, si sono dati alla fuga.

Il figlio della signora, che stava rientrando a casa, ha incrociato una Ford Fiesta con a bordo, verosimilmente, i tre che stavano cercando di allontanarsi. Si è messo quindi al telefono con l’operatore del 112 e mantenendosi a distanza e costante contatto con la Centrale Operativa dei Carabinieri, è riuscito a seguirli segnalando di volta in volta la posizione. Nel frattempo due pattuglie del Nucleo Radiomobile, coordinate in tempo reale dalla stessa Centrale, ce l'hanno fatta a individuare e bloccare in via Villani l’autovettura con i malviventi.

Il tentativo dei tre di nascondere nella macchina le torce, i guanti e due grossi cacciavite che sarebbero serviti per entrare nella casa, è risultato inutile: infatti, l’immediata perquisizione dei soggetti e dell’autovettura ha permesso di trovarli, nascosti in un vano ricavato lateralmente al cassetto del cruscotto. Inoltre, le immagini recuperate del circuito di videosorveglianza della casa, hanno ulteriormente confermato la piena responsabilità dei tre quali autori del fatto.

Tutte le notizie di Firenze