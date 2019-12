Una donna in bicicletta è rimasta coinvolta in un incidente, finendo a terra dopo un impatto con una Mini Countryman. Il sinistro è accaduto a Empoli. Sul posto la polizia municipale dell'Unione dei Comuni e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino. Il fatto è avvenuto alle 16.20 di oggi, mercoledì 18 dicembre, all'incrocio tra via Bardini e via Carducci. La donna è stata trasferita all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.

Tutte le notizie di Empoli