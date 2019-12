Babbo Natale scende dalla Torre di Arnolfo: spettacolo acrobatico a Palazzo Vecchio

Su iniziativa del Comune di Firenze e di Confcommercio e con la collaborazione di EdiliziAcrobatica, domenica 22 dicembre alle ore 15 Babbo Natale e gli elfi acrobatici scendono dalla Torre di Arnolfo per regalare cioccolata e caramelle ai bambini. L’appuntamento è in piazza della Signoria, nei pressi della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio: tutti i bambini che lo desidereranno potranno assistere al suggestivo spettacolo di un vero Babbo Natale che, con i suoi aiutanti, scenderà dall’alto agganciato a una fune, esattamente come ogni giorno fanno i tecnici acrobati impegnati in lavori di ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta Italia e ricevere proprio dalle sue mani dolci e piccoli regali.

Lo spettacolo che -con qualche giorno di anticipo- farà vivere ai più piccoli l’emozione del Natale, è stato organizzato dal Comune di Firenze e dalla Confcommercio, in collaborazione con EdiliziAcrobatica.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che vogliono tornare a provare quell’emozione così speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un bambino riesce a donare.