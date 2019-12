Buoni scuola a Montemurlo: bando per un rimborso della retta del 'Sacro Cuore'

Il Comune di Montemurlo ha pubblicato l'avviso pubblico per l’assegnazione dei “buoni scuola”, i contributi alle famiglie per la frequenza della scuola dell’infanzia “Ancelle Sacro Cuore” mediante un rimborso sulla retta mensile pagata all’istituto scolastico. Le risorse sono stanziate dalla Regione Toscana.

Possono beneficiare dei contributi i genitori o i tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia,che abbiano iscritto i propri figli per l'anno scolastico 2019/2020 alla scuola dell’infanzia paritaria “ Ancelle Sacro Cuore” e che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo.

I rimborsi sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la frequenza della scuola e sono commisurati all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare. Le risorse saranno assegnate ai Comuni dalla Regione Toscana, ad esito dell'istruttoria della documentazione inviata e quindi liquidate ai beneficiari. Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.

La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo, sottoscritta da un genitore/tutore del bambino, dovrà essere presentata entro le ore 13. del 31 gennaio 2020 , all' ufficio protocollo del Comune (via Montalese, 472/474), o all'ufficio pubblica istruzione (piazza Don Milani, 2-3).La modulistica per richiedere il buono scuola è disponibile presso l’ufficio Pubblica istruzione oppure allo sportello al cittadino in (via A. Toscanini, 1) e sul sito www.comune.montemurlo.po.it. Alla domanda dovrà essere allegato documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa