Canto di Natale, concerto per valorizzare l'Oratorio dei Bini

"Vi aspettiamo per conoscere opere di grande bellezza, come l'Ancona de' Bini di Baccio d'Agnolo, una Madonna con Bambino attribuita al Ghiberti e un Crocifisso di Baccio da Montelupo. - Così annuncia la storica dell'arte Maria Maugeri e continua - Per ascoltare la raffinata voce del soprano Francesca Fedeli. La voce narrante è Giovanna M. Carli.

L'evento è stato possibile grazie alla cortesia di Don Gianfranco e la nostra insostituibile Olga Agset". Un invito a scoprire, dunque, l'Oratorio di proprietà della Parrocchia di San Felice in Piazza, priore don Gianfranco Rolfi, che ha una storia antica e straordinaria. Il luogo è sede, oggi, di un significativo museo parrocchiale d’arte sacra, inaugurato nel dicembre 2002, costituito in gran parte da opere già anticamente presenti nell'edificio, recentemente restaurate e ricollocate. Un percorso nella storia dell'arte che parte dal Quattrocento e giunge fino all'Ottocento.

In questa prestigiosa cornice e, in particolare, nella cappella maggiore, costituita da una tribuna con cupola centrale, dentro cui si staglia da protagonista l'ancona dei Bini, eseguita da Baccio d'Agnolo, si esibiranno in un bel concerto di Natale "Dall’aria mozartiana alla romanza da salotto del ‘900" (musiche di Mozart, Puccini, De Curtis, Di Capua, Arditi, Gruber, Wade) il soprano Francesca Fedeli, la violinista Francesca Bing, la pianista Anastasia Byshlyaha accompagnate dalle voce narrante della scrittrice Giovanna Maria Carli. L'idea di questo evento è stata della storica dell'arte Maria Maugeri con l'intento di fare avvicinare il pubblico al bellissimo Oratorio. Presto saranno possibili visite guidate per la valorizzazione del patrimonio storico artistico. L'appuntamento è per sabato 21 dicembre 2019, alle ore 21. Ingresso libero fino a esaurimento posti.