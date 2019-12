Capodanno Livorno: AbbaDream, Beatles e Baro Drom Orkestar

Il Capodanno Livorno 2020 sarà festeggiato sulle note dei Beatles, degli Abba con Abbadream&Orchestra e sui ritmi balcanici della Baro Drom Orkestar. Una festa della musica, a partire dalle ore 22 del 31 dicembre , dal mix esplosivo e coinvolgente, che invita a ballare e cantare, con la presenza di band accompagnate dall’ensemble dell’Orchestra Amedeo Modigliani. Tanta musica che ci condurrà nel mondo di due grandi gruppi musicali e dopo la mezzanotte un omaggio alla musica europea .

Il tutto proprio nel cuore della città: in piazza della Repubblica.

Ma non sarà solo musica. La festa che avrà inizio alle ore 22 avrà come sfondo una “multivisione architetturale” una scenografica e suggestiva proiezione di immagini in loop proiettata sulla parete della Fortezza Nuova che si affaccia sui Fossi medicei e sulla stessa piazza della Repubblica. “Un racconto per immagini tra passato e presente” – come viene definita dal visual designer Paolo Buroni che l’ha ideata – con immagini della città alternate ai grandi capolavori di Amedeo Modigliani di cui Livorno celebra il centenario con la grande retrospettiva.

Ingresso libero

Il programma della serata di San Silvestro.

Si parte alle ore 22 con i presentatori Alessia Cespuglio e Claudio Marmugi che intratterranno inizialmente il pubblico con le loro gag e comicità.

E poi via alle danze con “All you need is love”, un viaggio orchestrale tra le melodie del più grande gruppo di tutti i tempi: i Beatles, con la presenza di oltre 20 musicisti. Sul palco infatti una band, diretta da Stefano Brondi, composta da Alberto Fiorentini, Roberto Balestri, Dario Arnone, Piggy Rock, Alessandro Nottoli e Simone Giusti, insieme a loro l’ensemble orchestrale di 15 elementi costituito da musicisti dell’orchestra Amedeo Modigliani.

Alle ore 23 sarà la volta di Abbadream & Orchestra, un omaggio ai grandi successi del gruppo musicale svedese. Centinaia e centinaia sono le date che hanno visto protagonista il gruppo lucchese, prodotto da RockOpera, in tutto il territorio nazionale ed oltre. Una carrellata di successi che non ha mai mancato di scaldare gli animi e l’entusiasmo di un pubblico variegato, così come è stato quello degli Abba. Lo spettacolo proposto è un omaggio alla band, le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio 'cult', anche grazie al musical teatrale "Mamma mia!" ed al film di successo con Meryl Streep e Pierce Brosnan. Le canzoni saranno eseguite interamente dal vivo da una band che comprende anche le due voci femminili . In programma numerosi cambi di costume e coreografie. Anche in questo caso il gruppo musicale sarà supportato dalla collaborazione dell’ensemble dell’orchestra Amedeo Modigliani.

A mezzanotte count down e spettacolo di fuochi artificiali “piro musicali” dalla Fortezza Nuova.

Dopo le ore 24 la festa continua con la Baro Drom Orkestar che tra tradizione e innovazione darà vita ad un mix musicale esplosivo; con loro si balla dalla prima all’ultima nota. Formata da 4 musicisti la band proporrà i ritmi dell’est e del sud europa mischiando Klezmer, musica armena, pizzica salentina e balkan; una serie di canzoni tradizionali completamente stravolte ed un repertorio di loro composizione prevalentemente di “Gipsy dance”.

L’organico dell’Ensemble dell’Orchestra Amedeo Modigliani , di spiccata natura classica e lirica, dal 1989 si è esibito in teatri di tradizione, festival lirici e stagioni concertistiche e nel corso degli anni ha avuto molteplici collaborazioni con musicisti pop e jazz del calibro di Ron, Roberto Vecchioni, Simona Molinari, Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, Danilo Rea, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e molti altri. Di recente l’ensemble è stata impegnata al Teatro Goldoni di Livorno nella produzione di "Sgt Pepper - Il concerto che non avete mai visto” e in occasione del decennale del gruppo livornese Garybaldi Bros.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

