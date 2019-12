Cerchiamo il destinatario cerretese di una cartolina di trent'anni fa

Il bello dei mercatini dell'usato è trovare delle sorprese inaspettate, addirittura 'a matrioska', delle sorprese dentro oggetti di poco valore o curiosità inaspettate. È stato il caso di Gabriele Primavera, un lettore appassionato di fumetti che a Mercatopoli a Pisa ha trovato una copia di Dylan Dog con dentro un segnalibro speciale. Si tratta di una vecchia cartolina recapitata da Montecarlo a un tale Roberto S. (omettiamo il cognome per motivi di privacy) di Cerreto Guidi.

Il fumetto è datato 1 agosto 1987, ma la cartolina potrebbe essere precedente o successiva. Emblematico il testo sul retro:

Tanti saluti

da chi non

si dimentica

firmato Benedetta.

Il nostro lettore ha tentato di inviare la lettera all'indirizzo riportato, via Ildebrandino, ma non è segnato il numero civico per cui le Poste gli hanno rifiutato la consegna.

"Mi farebbe molto piacere, magari come inaspettato regalo di Natale, far arrivare questa cartolina - che trovate in allegato - al legittimo destinatario, ed ho pensato che il vostro giornale potesse essere d'aiuto in questo. Potremmo riuscire insieme, mediante un piccolo appello, a portare a termine questa missione di Natale?", scrive il nostro lettore.

E noi, nei limiti del possibile, accettiamo la sfida. A 32 anni di distanza il destinatario potrebbe essere sempre residente a Cerreto Guidi come pure trasferitosi altrove, in Italia come all'estero. Oppure, speriamo di no, potrebbe non essere più tra noi. Benedetta non si è dimenticata, dopo 3 decenni vediamo se la memoria e l'astuzia dei nostri lettori potranno farci sapere di più.

