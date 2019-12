Caserma vigili del fuoco Petrazzi, colloquio capigruppo Lega al Ministero dell'interno

I capigruppo dell'Empolese Valdelsa si sono recati questa mattina presso il Ministero dell'Interno per discutere della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Castelfiorentino.

"Della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco se ne parla ormai da anni. Si era dato per certo l’acquisto, nel Febbraio 2017 da parte del Demanio, di un immobile di proprietà della finanziaria CABEL per circa 2 milioni di euro. Da allora solo rimpalli di responsabilità che non hanno portato a niente di costruttivo, noi abbiamo un unico obiettivo: realizzare una Caserma dignitosa per coloro che preservano la nostra sicurezza.

Questa mattina abbiamo avuto un colloquio ufficiale con il Prefetto Salvatore Mulas, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che si è detto disponibile a risolvere la questione e ci ha garantito che non esistono cause ostative all’acquisto di un nuovo immobile per la sede dei Vigili del Fuoco di Castelfiorentino.

Sollecitiamo fin da adesso i Sindaci dei territori limitrofi, in particolare il Sindaco di Castelfiorentino che risulta essere interlocutore privilegiato, ad ottemperare l’iter necessario alla concretizzazione.

Vi terremo costantemente informati. Ringraziamo Daniele Belotti, commissario della Lega Toscana, che si è prontamente interessato della questione. Stiamo programmando un incontro anche con il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco al fine di realizzare un investimento necessario per tutta la collettività".

I capigruppo Lega

Susi Giglioli, Castelfiorentino

Damiano Baldini, Certaldo

Andrea Picchielli, Empoli

Gianmarco Porciani, Fucecchio

Tutte le notizie di Castelfiorentino