Cerimonia delle Onoreficenze al Merito della Repubblica: tre consegne a Pisa

Nella mattinata odierna, nella sede del Palazzo del Governo, il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini della provincia di Pisa per le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Tra i neo insigniti, con il grado di Cavaliere, il Capitano di vascello Raffaele Cerretini, ufficiale della marina militare italiana e vice comandante del Centro allestimenti nuove costruzioni dell’Arsenale militare marittimo di La Spezia; con il grado di Ufficiale, il Dott. Claudio Gelli, medico odontoiatra, e l’Appuntato scelto Mario Lustrissimi dell’Arma dei Carabinieri; infine, con il grado di Commendatore, la Dott.ssa. Rossella Elisei, professore associato di endocrinologia presso il Dipartimento di endocrinologia dell’Università di Pisa.

Nell’occasione, il Prefetto ha rivolto il tradizionale saluto per le festività natalizie e gli auguri di buon anno alle autorità e alle personalità della società civile presenti.

Nel ringraziare per la fondamentale collaborazione ricevuta i sindaci, le istituzioni civili e militari e le associazioni, il Prefetto ha affermato: “Anche per il nuovo anno occorre privilegiare il dialogo e il confronto per scelte condivise, capaci di orientare lo sviluppo nell’interesse di tutte le comunità”.

Fonte: Prefettura di Pisa - Ufficio Stampa

