Conegliano parte favorita al Mandela Forum

A Firenze arrivano le campionesse del mondo. La 16esima giornata della regular season di Serie A1 femminile mette infatti di fronte al Mandela Forum il Bisonte Firenze contro la capolistaImoco Volley Conegliano, squadre che nell'ultimo turno hanno vissuto sensazioni opposte. Ed è ovviamente Conegliano ad essere favorita in questa gara: Egonu e compagne hanno finora vinto 10 partite su 11 in campionato e l'unico ko è comprensibilmente arrivato a Perugia subito dopo il rientro dalla Cina dove le ragazze di coach Daniele Santarelli erano salite sul tetto del mondo.

Non solo la classifica parla chiaro sul gap tra le due compagini, visto che sono addirittura 12 i punti a dividere le due squadre. Anche i siti di scommesse, in questo senso, evidenziano la distanza tra il Bisonte e Conegliano: l’Imoco, infatti, è già data da Snai come favorita per la vittoria dello scudetto anche per questa edizione della serie A femminile, con una quota di 1,21, contro il 75 offerto per il Bisonte. Difficile che Firenze risalga prepotentemente la classifica, ma i miracoli accadono anche nel volley e allora si potrebbe approfittare di questa quota folle proposta per l’Azzurra San Casciano.

Ma torniamo all’analisi della partita. Conegliano ha vinto gli ultimi tre precedenti, ma in questi incontri contro Firenze ha sempre lasciato per strada almeno un set. L'ultimo successo fiorentino risale invece alla Coppa Italia 2017/2018 quando nel ritorno di Coppa Italia al Pala Verde – con Conegliano già vincente a Firenze per 0-3 – arrivò un 2-3 conclusivo. Prima della gara del Mandela Forum, tra l'altro, le “Pantere” di Conegliano sono state costrette anche a fare gli straordinari giocando a Nantes, in Francia, la terza gara del girone di Champions League. Vittoria per 3-0 e 19esimo successo in stagione su 20 partite giocate tra tutte le competizioni.

Come detto, per Il Bisonte Firenze nell'ultimo turno è arrivato un ko. La squadra toscana ha ceduto con un netto 3-0 sul campo del Lardini Filottrano, squadra che si è dimostrata pressoché perfetta limitando gli errori e gestendo ottimamente l'attacco: 25-22 25-29 25-17 i tre parziali. Conegliano ha invece ripreso a macinare punti e al Pala Verde l'abbraccio del pubblico amico per la festa “mondiale” ha fatto da contorno ad un altro perfetto 3-0: 25-19 25-16 25-16 contro il Fenera Chieri. Ancora una volta ha brillato Enogu che insieme a De Kruijf si è guadagnata la palma di top scorer: 13 i punti a testa nella sfida con le collinari piemontesi.

Svisceriamo un po' di statistiche per comprendere meglio che partita potrebbe attendere le due squadre al Mandela Forum. Il Bisonte Volley ha finora giocato 673 punti vincendone 451 e conquistando 222 break point, ha effettuato 888 battute con 22 ace e 91 errori, le ricezioni sono state 880 con 79 errori mentre gli attacchi sono stati 1338 con 123 errori e 66 murati. L' Imoco Volley Conegliano ha invece giocato due set in meno delle rivali toscane (38 a 40) ma di punti ne ha giocati 691 vincendone 419 ed effettuando 272 break point. Le battute sono state 888 come per Firenze ma gli ace sono stati 64 e gli errori 122 mentre gli attacchi sono stati 1157 con 94 errori e 54 murati. Dando infine un'occhiata ai precedenti, sono stati 15 tra campionato (regular season e playoff) e Coppa Italia con 12 vittorie per Conegliano e un bilancio di 41-20 nei sei 1 1414-1315 nei punti. Due delle tre vittorie di Firenze sono arrivare in casa dove il bilancio set è stato 11-18 a favore di Conegliano che ovviamente comanda anche per numero di punti 612-642. Solo in tre occasioni la partita è terminata 3-0 e ad aggiudicarsi la vittoria è stata Conegliano.

