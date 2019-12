Consiglio Regionale: in aula Bilancio di previsione, legge di stabilità e Defr

Si è riunito il consiglio regionale della Toscana. Sono le ultime sedute del 2019 quelle convocate per martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre. Tra i temi principali che sono in corso di trattazione nella tre giorni della Regione, troviamo la manovra finanziaria 2020-2022 con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (Defr), la legge di stabilità 2020 e il bilancio di previsione finanziario 2020.



Avviato, con l’illustrazione del presidente della commissione Affari istituzionali, Giacomo Bugliani (Pd), il confronto in aula sulla manovra finanziaria della Regione, che vale circa 30 miliardi nel triennio 2020-2022. Entrando nel merito degli atti al voto – Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, legge di stabilità 2020 e collegato, nota di aggiornamento al Documento economico di finanza regionale - Bugliani ha precisato come, a fronte di entrate in linea con gli anni precedenti, una componente importante della spesa sia costituita dagli investimenti, con l’utilizzo di una parte dell’avanzo vincolato. Si spinge sugli investimenti anche nella spesa corrente. Nel triennio la previsione è di 470 milioni. Ecco gli elementi più rilevanti. Non ci sono nuove entrate fiscali. Aumentano le risorse del fondo sanitario e del fondo per l’edilizia sanitaria. E’ stato siglato un nuovo contratto con FFSS, che prevede 1 milione e 400mila euro da investire in 100 nuovi treni entro il 2023. Sono confermati 60 milioni di euro per ‘garanzia toscana’, come pure le risorse per i piccoli comuni e le unioni per l’esercizio delle funzioni associate. Aumenta il finanziamento per la forestazione e quello per la polizia provinciale, anche per fare assunzioni.

Una voce molto importante sul fronte degli investimenti, che caratterizza questa manovra, è costituita dalla mobilità, dove si prevedono interventi per 160 milioni di euro, che vanno a collegarsi ad opere già attivate per circa 350 milioni (tramvia, darsena Europa, etc), comprese la mobilità minore, la sicurezza sulle strade, la mobilità ciclabile.

Altrettanto significativi sono gli investimenti per la difesa del suolo (100 milioni l’anno), dove sono previsti anche contributi importanti ai consorzi di bonifica per i corsi d’acqua.

Bugliani ha quindi sintetizzato la proposta di legge di stabilità per l’anno 2020. Tralasciando quelle che sono mere rimodulazioni, ha osservato che anche per il 2022 sono confermati gli interventi di manutenzione sulla via Francigena, con disponibilità di 120mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Sono confermati interventi contro la violenza di genere (205mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022) e anche i contributi per l’acquisto di autoveicoli adattati o da adattare per persone con disabilità (200mila euro per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022). Contributo di 500 mila euro per la valorizzazione dell’ ex ospedale di Luco di Mugello, che è stato conferito nel patrimonio della Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino. In attesa che vengano perfezionati i relativi atti si concede il contributo per l’importo che era già stato previsto per alcuni lavori e adesso diviene contributo straordinario alla Fondazione.

E’ implementato di 100mila euro il contributo a favore del comune di Minucciano per realizzare gli itinerari ciclopedonali sul lago di Gramolazzo. Confermato anche il contributo ai lavori di recupero e riqualificazione della Fortezza da Basso per complessivi 12 milioni di euro e inoltre si prevede la partecipazione regionale all’ incentivo Ferrobonus che mira a correggere gli squilibri strutturali tra il trasporto stradale e ferroviario di merci, con 420mila euro nel 2020 e 80mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. C’è inoltre uno stanziamento di 5 milioni di euro per finanziare opere da parte dei comuni per la riduzione di anidride carbonica (1 milione nel 2020 e 4 nel 2021).

Stanziamento imponente per l’acquisto dei complessi immobiliari ex ospedale Meyer ed ex ospedale Oftalmico per 21 milioni e 500mila euro. Interventi significativi per 3 milioni nel 2020 sulla viabilità nei piccoli comuni con meno di 5000 abitanti

Per la salvaguardia della Laguna di Orbetello si faranno interventi per una somma che supera 1 milione e 100 mila euro mentre 600mila euro andranno a Ente Terre Toscane per la diffusione della cultura della legalità.

Confermata la misura di 100mila orti in Toscana con 100 mila euro nel 2020; si restaura il finanziamento di 250mila euro per l’anfiteatro romano di Volterra.

Questi investimenti ne attiveranno altri per 350 milioni provenienti da Stato, Ue e accordi di programma e infatti con il Por Fesr 2014-2020 e il Fondo Sviluppo e Coesione la spesa supera i 500 milioni. Un intervento particolare interessa i piccoli Comuni con meno di cinquemila abitanti: 20 milioni in tre anni per effettuare nuovi investimenti. Un intervento straordinario, mai effettuato fino ad ora, che consente in modo agile di realizzare nuove opere e proseguire e rafforzare le politiche verso i territori “marginali” e le aree interne stimolando l’economia anche in queste parti di territorio.

Il presidente Bugliani ha ricordato che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2020, è lo strumento attraverso il quale si può procedere al riallineamento dei progetti, degli obbiettivi delle politiche regionali con la disponibilità delle risorse. In particolare si è soffermato sul confronto del tavolo di concertazione che ha espresso generale apprezzamento per non avere aumentato le tasse e per le scelte sugli investimenti e ha deciso di rinviare a prossime riunioni l’approfondimento sulla autonomia differenziata, il focus su garanzia toscana e la programmazione dei fondi europei.

Conclusa l’illustrazione, l’aula ha avviato il dibattito, con la discussione e votazione anche degli emendamenti.

Marras (Pd): “L'ultimo bilancio di questa legislatura deve mostrare coerenza”

"A quanti hanno parlato di questa manovra di bilancio come un “atto inerziale”, sottintendendo un giudizio negativo, replico che l’ultimo bilancio di previsione di questa legislatura non deve essere un “finale con i botti” ma deve mostrare coerenza, confermare e riaffermare il programma di mandato. Per questo vi chiedo di giudicare sulle cose concrete, cioè sulle politiche regionali".

Lo ha detto Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, intervenendo in aula sul bilancio della Regione Toscana.

"E’ riecheggiata in quest’aula e non solo – ha spiegato Marras – un riferimento al concetto di “Toscana felix”, un pensiero del passato, anche esogeno e che sicuramente non ci appartiene. Rivendico un’altra cifra per definire la nostra azione di governo di questi ultimi anni. Noi siamo quelli che in Toscana hanno costruito, sostenuto e rafforzato i distretti industriali, cioè la quarta industria italiana in termini di sistema regionale, la prima per quanto riguarda l’export. . Noi siamo quelli che in Toscana hanno costruito, sostenuto e rafforzato i poli tecnologici per l’innovazione di quei distretti industriali. Così come abbiamo costruito e sostenuto una qualità dell’ambiente e del paesaggio attraverso nuovi strumenti di governo del territorio, una rete di protezione sociale pubblica e universalistica che non ha pari in Italia. Insomma, coesione sociale e sviluppo: la Toscana del centrosinistra, e del Pd, è questa, non un’altra. E se c’è stato un gap questo è avvenuto sul fronte delle grandi infrastrutture che non dipendono dalla volontà della nostra regione. Abbiamo svolto una critica feroce, ma non ci siamo limitati ad essa. Abbiamo investito con fatica anche risorse nostre. Ma bisogna riconoscere la verità storica: c’è stato un solo cambio di passo nel sostegno che lo Stato ha dato alla Toscana e ciò è avvenuto con i massicci finanziamenti messi in campo dai governi Renzi e Gentiloni.

Certo – ha proseguito Marras – non ci accontentiamo, anche se non si può non riconoscere, come ha fatto l’Istat, che la Toscana viaggia insieme alle regioni del Nord ed è inserita in quel contesto di sviluppo.

Infine, non sfuggo alle questioni politiche tra le forze di maggioranza che hanno accompagnato questa discussione sul bilancio: vi sono stili ed enfasi diverse tra di noi ma quello che conta sono gli atti. E questi atti – ha concluso – dimostrano un dato politico: vi è un codice comune dei valori che va anche molto al di là della attuale maggioranza e questo gioca a vantaggio della qualità delle nostre scelte delle quali mi rallegro".

Pieroni (Pd): "Contributi ai piccoli comuni e recupero dell'anfiteatro romano di Volterra" "Un’ottima notizia quella dei 20 milioni di contributi della Regione Toscana per gli anni 2020-2021-2022, ai comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti – afferma il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni –. Si tratta di contributi straordinari per investimenti di nuove opere e lavori pubblici che saranno liberamente scelti dal Comune. Ad essi si aggiungono, per il 2020, altri 3,2 milioni di euro per la manutenzione delle strade comunali. I Comuni in Toscana sono 119 e occupano il 35% del territorio regionale. E stiamo parlando delle aree più belle e suggestive, punteggiate da borghi medievali di rara bellezza e di straordinario valore culturale. I trasferimenti dallo Stato alle amministrazioni comunali sono via via diminuiti sempre più negli anni. Un problema che colpisce tanti comuni, in particolare i più piccoli. Una boccata d’ossigeno per quei sindaci che devono farsi carico di grandi problemi con risorse molto ridotte. Penso a quei territori colpiti dal dissesto idrogeologico, a quelli delle zone sismiche e a tutti quelli che soffrono per il progressivo spopolamento. Dobbiamo pensare a quegli amministratori che con grande sacrificio governano quei comuni, con disponibilità economiche esigue, ma con grandi responsabilità imposte dalla legge. Vivere meglio si può e si deve , anche nelle aree interne e rurali della Toscana". "Sostanzioso contributo di 250mila euro al Comune di Volterra dalla Regione Toscana per il recupero ed il restauro dell’anfiteatro romano, scoperta di inestimabile valore" ha continuato Pieroni. "E' stato sconfessato chi aveva dubitato dell’impegno assunto dalla Regione Toscana. Ora insieme al Comune chiederemo al Ministero per i beni e le attività culturali di fare la propria parte per far emergere dal sottosuolo il “Colosseo di Volterra" - prosegue Pieroni". Si tratta di una cifra disponibile già per il 2020 e rientra nei contributi straordinari al Comune per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano. Un contributo straordinario per valorizzare un'opera che si aggiunge al patrimonio artistico-culturale di Volterra e della Val di Cecina. Ormai dobbiamo guardare a questo territorio come ad un motore di cultura e bellezze artistiche e ambientali. La Regione sta facendo la sua parte, insieme al Comune, perché si proceda su questa strada, adesso spetta al Governo fare la sua - conclude il consigliere Pieroni. 500mila euro all'infrastruttura turistica del Monte Amiata, Bezzini (Pd): "Finanziamento importante e atteso" Cinquecentomila euro nella manovra di bilancio appena approvata dal Consiglio regionale da destinare l’infrastrutturazione turistica del Monte Amiata. Il contributo è stato inserito grazie ad un emendamento fortemente voluto dal consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini, membro della commissione Sviluppo economico, che per l’attenzione ringrazia l’assessore Vittorio Bugli. “Si tratta di un finanziamento importante e atteso. Già erogato nel 2019 – spiega Bezzini- , era importante che fosse replicato anche per il 2020. E così è stato - prosegue Bezzini - in coerenza con gli impegni assunti con le istituzioni locali e con gli operatori del territorio”.Nello specifico il contributo è destinato ai comuni amiatini per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate appunto al miglioramento dell’attrattiva turistica del territorio della montagna. Le modalità di assegnazione e di erogazione del contributo saranno decise dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. L’invio del contributo è subordinato alla stipula di un accordo, anche di programma con i Comuni dell’Amiata che sono interessati alla realizzazione delle opere.

Emendamento di Italia Viva al bilancio di previsione: interventi in favore di impianti sportivi

Seduta straordinaria questa mattina, mercoledì 18 dicembre, della commissione Affari istituzionali guidata da Giacomo Bugliani (Pd) per l’esame di un emendamento al bilancio di previsione 2020-2022 presentato da Italia Viva.

La seduta, come spiegato dallo stesso Bugliani, è stata necessaria per “verificare la sussistenza della copertura finanziaria”. L’emendamento mira infatti a prevedere una maggiorazione dell’autorizzazione all’indebitamento per la previsione di 200mila euro da destinare ad interventi in favore di impianti sportivi.

Verificate tutte le condizioni necessarie, sarà il presidente della commissione ad informare il Consiglio nel corso della seduta di oggi che prosegue con il dibattito, l’esame e la votazione degli emendamenti sul complesso della manovra che, oltre al bilancio di previsione, si compone anche della legge di stabilità per il 2020 e il collegato, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza.

Scaramelli (IV): "Emendamento sullo sport per interventi a favore degli impianti"

“Le nostre richieste sono dentro il Bilancio 2020 che esce dall’Aula più forte di come c’era entrato. La Toscana ha fatto la Toscana”. A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo Italia Viva in Consiglio regionale, sulla manovra approvata oggi che, oltre al bilancio di previsione, si compone anche della legge di stabilità per il 2020 e il collegato, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. “Si consolida l’alleanza di centro sinistra – prosegue Scaramelli, che aggiunge – è il miglior Bilancio di questa legislatura. Aumentano del 20% le risorse sugli impianti sportivi, c’è un impegno importante sull’edilizia residenziale pubblica a ristrutturare con risorse pubbliche gli immobili oggi sfitti, crescono le risorse sulla cultura, si valuterà nel corso dell’anno l’esenzione del bollo per le auto ibride. La maggioranza esce rafforzata, più plurale e i cittadini toscani saranno più forti con risorse indirizzate direttamente attraverso gli investimenti sulle infrastrutture, le scuole, le strade, l’edilizia sanitaria. La coalizione si è ritrovata nel merito delle questioni, lasciando da parte le polemiche per ragionare sulle idee e sui contenuti”.

“In Aula abbiamo sottolineato la necessità di velocizzare - commentano Massimo Baldi e Titta Meucci, consiglieri regionali di Italia Viva - gli investimenti già previsti in infrastrutture per 67 milioni di euro, in ambiente e territorio per 65 milioni di euro, in sanità per 66 milioni di euro, in edilizia scolastica per 98 milioni di euro, prevedendo un piano shock che si faccia carico di questi lavori, con una media di 100 milioni di euro al mese di risorse impiegate”.

L’emendamento di Italia Viva sullo sport prevede l’aumento di risorse da destinare ad interventi in favore di impianti sportivi (campi da calcio, palestre, palazzetti dello sport), mentre l’ordine del giorno impegna la Giunta a stanziare quanto prima ulteriori risorse per l’incremento dello stanziamento annuale sull’edilizia residenziale pubblica, per consentire la totale ristrutturazione degli appartamenti non attualmente utilizzati (1200 case la cui ristrutturazione vale 15mila euro ciascuno); un aumento consistente delle risorse per la cultura da destinarsi al sistema dello spettacolo dal vivo e alle attività di promozione e di sostegno della parità di genere in ambito artistico; e sulle politiche giovanili e sport risorse aggiuntive per finanziare integralmente le richieste pervenute dai comuni toscani per interventi sugli impianti sportivi di tutta la Regione Toscana (6,7 milioni di euro). In merito alla disciplina della tassa automobilistica, l’Ordine del giorno contempla la possibilità di prevedere a livello regionale l’esenzione dal pagamento del bollo per l’acquisto di auto ibride per il primo anno e la riduzione per i successivi due anni del 50% e a stabilizzare le risorse sul sociale con l’aumento delle cifre previste sulla missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

Marchetti (Fi): "Nostra valutazione contraria, assenza di strategie sui temi più critici per lo sviluppo del territorio"

"Equilibrismi, iniziative puntuali forse frutto di sollecitazioni sparse e una complessiva evidente assenza di strategie d’insieme sui temi più critici per lo sviluppo del territorio. Così, con questo bilancio privo di guizzi di novità, Pd e sinistre di governo regionale procedono sostanzialmente a canone inverso rispetto ai bisogni della Toscana. La nostra valutazione non può dunque che essere contraria»: così Maurizio Marchetti, Capogruppo regionale di FI, appena intervenuto nel dibattito in corso nell’Assemblea toscana sul bilancio regionale e gli atti finanziari regionali. Critico sul metodo – «la Toscana è in sostanziale stagnazione, tiene solo l’export, ma questo bilancio reca una serie di dati ben lontani dal ritratto che si vorrebbe tratteggiare di una regione che felix forse lo fu, ma oggi certo non lo è e questo stesso bilancio reca in consuntivo un disavanzo effettivo di oltre 2 miliardi" – Marchetti non ha lesinato osservazioni di merito.

Quadro sociale : «Raddoppiano le persone in stato di povertà e raddoppiano circa anche i disoccupati, e i due dati non sono da tenere disgiunti, mentre il Pil pro capite crolla e l’indebitamento individuale anche per i nuovi nati si aggira sui 500 euro. E’ evidente che serve il coraggio per invertire questa tendenza che dimostra, siamo all’ultimo bilancio di legislatura, come le strategie del governo regionale di Pd e sinistre abbiano fallito», ha affermato Marchetti.

: «Raddoppiano le persone in stato di povertà e raddoppiano circa anche i disoccupati, e i due dati non sono da tenere disgiunti, mentre il Pil pro capite crolla e l’indebitamento individuale anche per i nuovi nati si aggira sui 500 euro. E’ evidente che serve il coraggio per invertire questa tendenza che dimostra, siamo all’ultimo bilancio di legislatura, come le strategie del governo regionale di Pd e sinistre abbiano fallito», ha affermato Marchetti. Sanità : «Esistono situazioni in abbandono inaccettabile. Penso alla necessità di implementare le quote sanitarie per gli accessi dei cittadini anziani e non autosufficienti nelle Residenze sanitarie assistenziali, con famiglie in stato di reale bisogno e sofferenza. Caso mai lasciamo perdere gli orti, voglio dire, e quei soldi concentriamoli su queste situazioni a cui è doveroso rispondere. E poi c’è il rapporto col privato. Voi saltate sulla sedia a sentir enunciare ‘prima gli italiani’, ma voi con le cliniche private avete esattamente fatto ‘prima i toscani’. Avete chiuso le frontiere del sistema sanitario regionale a cittadini di altre regioni che realmente pagano le tasse e però qui non possono più essere curati in convenzione, mentre vi preoccupate di estendere le coperture sanitarie a chi non ha né titolo né diritto. E’ un controsenso anche ideologico. Non sto poi a ricordare quanto un corretto rapporto col privato contribuirebbe all’abbattimento delle liste d’attesa su cui invece non siete mai riusciti a incidere», ha dichiarato Marchetti.

: «Esistono situazioni in abbandono inaccettabile. Penso alla necessità di implementare le quote sanitarie per gli accessi dei cittadini anziani e non autosufficienti nelle Residenze sanitarie assistenziali, con famiglie in stato di reale bisogno e sofferenza. Caso mai lasciamo perdere gli orti, voglio dire, e quei soldi concentriamoli su queste situazioni a cui è doveroso rispondere. E poi c’è il rapporto col privato. Voi saltate sulla sedia a sentir enunciare ‘prima gli italiani’, ma voi con le cliniche private avete esattamente fatto ‘prima i toscani’. Avete chiuso le frontiere del sistema sanitario regionale a cittadini di altre regioni che realmente pagano le tasse e però qui non possono più essere curati in convenzione, mentre vi preoccupate di estendere le coperture sanitarie a chi non ha né titolo né diritto. E’ un controsenso anche ideologico. Non sto poi a ricordare quanto un corretto rapporto col privato contribuirebbe all’abbattimento delle liste d’attesa su cui invece non siete mai riusciti a incidere», ha dichiarato Marchetti. Occupazione : «Io non guardo con interesse a misure come il reddito di cittadinanza. Sono invece tra coloro che sostengono che le persone si aiutano col lavoro, provocando occupazione e avendo dunque attenzione per quanti investono o investirebbero creando occupazione, reddito, Pil… In questo bilancio non ci sono azioni che procedano in questo senso, anzi».

: «Io non guardo con interesse a misure come il reddito di cittadinanza. Sono invece tra coloro che sostengono che le persone si aiutano col lavoro, provocando occupazione e avendo dunque attenzione per quanti investono o investirebbero creando occupazione, reddito, Pil… In questo bilancio non ci sono azioni che procedano in questo senso, anzi». Infrastrutture : «Anche nel corso del recente tavolo con gli imprenditori, la richiesta è a sbloccare gli investimenti. Ci sono interi mondi, come quello dell’edilizia, in stato comatoso. Su di essi si innestano in maniera avversa provvedimenti come il vostro piano cave con cui, ad esempio quanto agli inerti che sarebbero funzionali proprio a quegli investimenti che non decollano, si finisce per portare il settore progressivamente al collasso. Piano piano. Con una sorta di ‘puntura a lungo effetto’. Invito a rivalutare questa pianificazione i cui esiti di prospettiva certo non sono ottimali».

: «Anche nel corso del recente tavolo con gli imprenditori, la richiesta è a sbloccare gli investimenti. Ci sono interi mondi, come quello dell’edilizia, in stato comatoso. Su di essi si innestano in maniera avversa provvedimenti come il vostro piano cave con cui, ad esempio quanto agli inerti che sarebbero funzionali proprio a quegli investimenti che non decollano, si finisce per portare il settore progressivamente al collasso. Piano piano. Con una sorta di ‘puntura a lungo effetto’. Invito a rivalutare questa pianificazione i cui esiti di prospettiva certo non sono ottimali». Partecipate : «La Toscana conta 27 partecipazini dirette e 50 indirette – ricapitola Marchetti – ed evidenziano perdite per oltre 7 milioni. E nulla si fa per riparare e provare a investire la tendenza. Non è accettabile questo atteggiamento. Stessa cosa per quanto concerne Fidi Toscana: utile, certo, ma non con 49 milioni di perdite tra il 2012 e il 2018. Almeno il dubbio di dover cambiare qualcosa ponetevelo. Tra queste partecipate ci sono le Terme di Montecatini, oggi al collasso. L’emendamento Pd che vedo circolare per ottenere tre mesi in più cosa mai dovrebbe cambiare rispetto al non fatto di decenni, per capire? Altro che tre mesi. Qui vanno tirate fuori proposte e soluzioni che implichino investimenti importanti e improntati al rilancio».

: «La Toscana conta 27 partecipazini dirette e 50 indirette – ricapitola Marchetti – ed evidenziano perdite per oltre 7 milioni. E nulla si fa per riparare e provare a investire la tendenza. Non è accettabile questo atteggiamento. Stessa cosa per quanto concerne Fidi Toscana: utile, certo, ma non con 49 milioni di perdite tra il 2012 e il 2018. Almeno il dubbio di dover cambiare qualcosa ponetevelo. Tra queste partecipate ci sono le Terme di Montecatini, oggi al collasso. L’emendamento Pd che vedo circolare per ottenere tre mesi in più cosa mai dovrebbe cambiare rispetto al non fatto di decenni, per capire? Altro che tre mesi. Qui vanno tirate fuori proposte e soluzioni che implichino investimenti importanti e improntati al rilancio». Patrimonio immobiliare : «Navigate a vista, non c’è un quadro certo della consistenza delle disponibilità immobiliari né del loro utilizzo. Ma come si fa? Più volte abbiamo invocato la razionalizzazione gestionale di questo segmento e l’uscita da questo quadro confuso: non l’avete mai fatto».

: «Navigate a vista, non c’è un quadro certo della consistenza delle disponibilità immobiliari né del loro utilizzo. Ma come si fa? Più volte abbiamo invocato la razionalizzazione gestionale di questo segmento e l’uscita da questo quadro confuso: non l’avete mai fatto». Burocrazia : «I cittadini e le imprese non ne possono più: chi ha a che fare con la pubblica amministrazione sa quando inizia ma mai quando finisce né con quali costi. Ogni poco viene introdotta una nuova stratificazione e tra carte, perizie, bolli e istruttorie ci si perde. Ogni alleggerimento su questo sarebbe benvenuto, ma più che altro è doveroso. Qui al contrario si ingessa ogni iniziativa».

: «I cittadini e le imprese non ne possono più: chi ha a che fare con la pubblica amministrazione sa quando inizia ma mai quando finisce né con quali costi. Ogni poco viene introdotta una nuova stratificazione e tra carte, perizie, bolli e istruttorie ci si perde. Ogni alleggerimento su questo sarebbe benvenuto, ma più che altro è doveroso. Qui al contrario si ingessa ogni iniziativa». Rifiuti : «Vi riempite la bocca di un’economia circolare senza riuscire a farla circolare per davvero»

: «Vi riempite la bocca di un’economia circolare senza riuscire a farla circolare per davvero» Tpl : «Le sole cose che ci portiamo in giro, e da anni, sono i contenziosi. I bus, invece, si guastano o si fermano lasciando a piedi la gente».

"In conclusione – tira le fila Marchetti – non possiamo che ribadire la nostra valutazione negativa rispetto a questo bilancio privo di visione prospettica".

Marcheschi (FdI): "Messe le toppe per rimediare a quello che non si è fatto in 5 anni"

“ Quello della Regione è un classico bilancio di fine legislatura, si mettono toppe per rimediare a quello che non si è fatto in 5 anni. Si compra no degli immobili per le Asl che già hanno decine di palazzi che non riescono a vendere , si d anno mance elettorali in quei settori dove la Sinistra non è riuscita ad attuare politiche efficaci, non si è abbassata la pressione fiscale e non si rilanciata l’economia. In questi 5 anni la Toscana è peggiorata, le infrastrutture scontano un ritardo trentennale rispetto agli assi viari e ferroviari di altre regioni, la Sanità toscana è crollata negli indici di efficienza” dichiara Paolo Marcheschi , Capogruppo regionale (Fdi).

Gruppo Lega: "Fare meglio della maggioranza uscente non sarà un grosso problema" “Siamo fortunatamente giunti-affermano i Consiglieri regionali della Lega-all’ultimo atto di una storia purtroppo nota ai toscani: la decima ed ultima legislatura a guida Enrico Rossi. Un decennio iniziato con la speranza di fare uscire la Toscana dalla crisi e finito con la triste consapevolezza, almeno da parte nostra, che tale obiettivo non sia stato assolutamente raggiunto, con buona pace dei nostri corregionali.” “Basta l’impietosa fotografia dell’Irpet-proseguono i Consiglieri-per evidenziare come le condizioni di vita dei toscani siano progressivamente peggiorate; aumenta la disoccupazione, vi è una palese contrazione del potere d’acquisto delle famiglie ed è in preoccupante crescita il numero dei poveri.” “Il volto della Toscana-precisa il Gruppo Lega-dopo le disastrose politiche di questi anni è oggettivamente drammatico, osservando come, ad esempio, nessuna opera infrastrutturale strategica sia stata effettivamente realizzata, la disoccupazione, come detto, sia statisticamente superiore a quella di dieci anni fa ed il complesso, quanto importante sistema dei servizi, dalla sanità al trasporto pubblico appaia nettamente peggiorato in termini di qualità.” “Non vi è stata, poi-sottolineano i Consiglieri leghisti-nessuna efficace risposta alla palese disgregazione sociale e deludenti si sono, altresì, rivelate le politiche sull’abitare, sui rifiuti, sull’acqua e sulla prevenzione all’amianto.” “Un altro rapporto pubblicato da Unioncamere-insistono i Consiglieri-dice che il nostro territorio si debba raffrontare , molto spesso, con regioni che appartengono alla Polonia, all’Ungheria ed addirittura alla Grecia, il che è ovviamente fonte di forte preoccupazione; noi, viceversa, auspichiamo una regione che si possa agganciare saldamente alle aree più ricche ed industrializzate d’Europa.” “Insomma-conclude il Gruppo Lega-sinceramente fare meglio dell’attuale maggioranza uscente(e non più rientrante)non sarà un grosso problema; confidiamo, infatti, che i cittadini toscani ci diano, per la prima volta, la possibilità di porre in atto una politica in aperta discontinuità rispetto a quella che ha rovinato per decenni la nostra splendida Toscana.” Alberti (Lega): “Il M5S è diventato la stampella del Pd” “Quello che si è consumato oggi in commissione è lo stesso inciucio che PD e M5S stanno portando avanti a livello nazionale – dice il consigliere regionale Jacopo Alberti – coloro che hanno votato il Movimento devono sapere come si comportano i loro rappresentati nelle istituzioni: attraverso tutta una serie di atti stanno di fatto avallando la maggioranza. Non hanno votato contro a nessun atto proposto dal Pd, si sono limitati a astensioni e addirittura voti a favore, come sulla Legge di stabilità e addirittura il bilancio di previsione. Si sono comportati come una forza di maggioranza. Oggi abbiamo visto il ‘soccorso giallo’ dei grillini a chi governa la Regione. Quelli che dovevano rivoluzionare le istituzioni si sono allineati con coloro che dovevano combattere, sono diventati tutto ciò che avevano giurato di distruggere. Esattamente come stanno facendo in Parlamento: e l’inciucio ora lo stanno esportando da Roma a Firenze”. “Il Movimento è diventato la stampella del PD. Mi piacerebbe sapere se hanno chiesto a Rousseau prima di votare in questo modo gli atti del bilancio, vorrei sapere cosa ne pensano coloro che li hanno sostenuti, di questa ‘alleanza di fatto’ che si è vista oggi in commissione. Mentre i renziani hanno dimostrato di abbaiare ma non mordere. Mi tocca dare ragione a Marras: era solo una questione di visibilità per Italia Viva. Chi sta all’opposizione vota sempre contro al documento finale sul bilancio. Ora è chiaro che all’opposizione di questo PD – conclude Alberti – ci sono solo la Lega e il centrodestra”. Defr 2020: le proposte di Fratelli d'Italia Green Economy: giardini pensili nei condomini, esenzione del bollo auto per le vetture ecologiche, colonnine elettriche diffuse;

Sociale: semplificare l’accesso alle Ztl cittadine per i disabili con un permesso valido per tutti i comuni toscani , diritto ad un impiego per i figli delle vittime sul lavoro;

Salute: dotare anche i condomini di defibrillatori, più risorse ed un bollino “Free digital smart-zone” per le scuole toscane che aderiranno al protocollo d’intesa per vietare l’uso non didattico dello smart-phone in orario scolastico ;

Animali: aumento delle risorse per favorire l’adozione di cani che si trovano nei canili;

Sicurezza: risorse per la v ide o sorveglianza integrata pubblico/privato ;

Famiglia: creazione di un albo regionale delle baby sitters, possibilità per i bambini fino a 14 anni di viaggiare gratis sui treni regionali Bilancio: più 20% per lo sport, nuove risorse per Erp, cultura, sociale e sanità

Bilancio approvato, Rossi e Bugli concludono la discussione in aula

Il bilancio di previsione per il 2020 e il triennale fino al 2022 hanno ricevuto il via libera dal Consiglio regionale toscano. Votato da tutta la maggioranza, “che ne esce dunque forte” spiega il presidente della Toscana Enrico Rossi ai giornalisti nel corso del briefing subito dopo il voto.

Nessuna crisi, dunque. “Il bilancio che è stato approvato - spiega - è quello licenziato dalla giunta, con qualche modifica come è normale che avvenga". “Nella sostanza – conclude – si è mantenuto comunque quello che era”.

Ad un undici miliardi ammonta la spesa per il prossimo anno, di cui sette riguardano il solo fondo sanitario di spesa corrente. Ma sulla sanità si aggiungono anche un miliardo e mezzo di euro di investimenti straordinari finanziati per un centinaio di milioni a debito dalla Regione, altri 900 a carico delle singole aziende sanitarie e 500 milioni, in via di assegnazione, che arriveranno dallo Stato per l’edilizia sanitaria.

“Un buon bilancio – commenta Rossi – e un bilancio di forte sviluppo”. “Sono raddoppiati gli investimenti nel triennio, passati da 230 a 470 milioni: mobilità, difesa del suolo ma anche conferme per cultura e sociale – ricorda - Riprenderanno le assunzioni in Regione e sono particolarmente convinto che venti milioni a favore dei piccoli Comuni con meno di cinquemila abitanti siano un aiuto serio per le aree fuori dai grandi flussi di sviluppo per dare risposte ai cittadini”. Risorse per combattere lo spopolamento, attivare piccole economie locali ma anche per la viabilità. “Un buon bilancio, insomma – ripete - specchio di buon governo e buona amministrazione”.

Rossi ne approfitta per ricordare anche quanto fatto nell’arco di due legislature e che pongono la Toscana tra le Regioni più avanzate. Cita le “buone leggi di governo sul territorio, lo stop alla cementificazione e la nostra legge sul paesaggio che è considerata la più avanzata”. Accenna all’export, che vede la Toscana tra le Regioni punto di riferimento. “Se parliamo di asili nido – prosegue – siamo ben collocati, delle questioni del lavoro non ce ne siamo mai persa una”. “Ma abbiamo fatto cose importanti anche sull’ambiente e alla ripresa siamo pronti a presentare – annuncia - una piano Toscana 2030 a neutralità carbonica, per contrastare i cambiamenti climatici e l’aumento di Co2 in atmosfera”.

“Questa è una regione che riesce a stare nel quadrilatero di quelle che tirano. Il dato da cui partire è questo. Significa essere ai vertici in una serie di indicatori: tasso di occupazione, unità di lavoro, investimenti fissi lordi, pil, consumi delle amministrazioni pubbliche, consumi delle famiglie, esportazioni. E bisogna riconoscere che partiamo svantaggiati. Non possiamo avere il pil della Lombardia. Abbiamo metà della superficie coperta da boschi e bellissime colline. E non abbiamo una pianura come l’Emilia Romagna. Fare impresa da noi, perciò, è più costoso. E siamo la regione che spende più di tutte nel trasporto. Eppure siamo sempre in quelle posizioni di vertice. Il merito, forse, è nelle nostre politiche, senza le quali non ce la potremmo fare”. Così l’assessore Vittorio Bugli ha iniziato la sua replica a conclusione del dibattito sulla manovra finanziaria, osservando che l’occupazione, dal 2008 al 2018, è cresciuta di 44mila unità, in maggioranza donne, unica regione insieme al Trentino. Un dato confermato nel primo trimestre 2019, cui si aggiunge il fatto che la differenza “tra i nostri sistemi locali si va assottigliando”. Nel periodo 2014-2018 la Toscana ha inoltre avuto la maggiore riduzione dell’abbandono scolastico ed è inoltre al primo posto, davanti alla Lombardia, nel numero dei ragazzi che si laureano e nella spesa per il diritto allo studio. “Ci accontentiamo? No – ha commentato l’assessore - I problemi ci sono e cerchiamo di affrontarli”.

Tra i 44 mila nuovi occupati troppi posti sono a tempo parziale, o determinato. Per questo si attiveranno incentivi alle aziende proporzionati alla tipologia di contratto. L’età degli occupati è sempre più vecchia, perciò si prevedono incentivi alle aziende per favorire il ricambio generazionale. “C’è il problema delle aziende che cercano personale e non lo trovano – ha spiegato Bugli. - Per questo la Regione ha pensato ad una formazione più agile, per dare risposte in tempi utili a chi cerca, per esempio, un pellettiere, ma anche a una formazione di alto livello, per la ricerca e lo sviluppo, per politiche a lungo termine. E’ in questa prospettiva che sono stati rafforzati i centri per l’impiego”.

Ecco le scelte che sono alla base della manovra: fare più investimenti pubblici, prevedendo che da 130 milioni si passi a 400 milioni. Nel 2019 siamo stati in grado di fare investimenti quasi doppi rispetto al passato. “La macchina ha funzionato - ha commentato – e ci possiamo permettere di fare di più. Così 160 milioni in mobilità, li potremo accompagnare con altri 350 milioni, e i 100 milioni nella difesa del suolo possiamo portarli a 130 milioni”.

“Gli investimenti dell’Unione Europea dal 2014 al 2020 sono pari a circa 2 miliardi e 700 milioni – ha aggiunto – Se arriviamo prima di altre regioni, potremo mettere in campo incentivi per 270 milioni, che sono un vantaggio competitivo per le nostre aziende”. Non solo. Secondo Bugli, si possono cambiare alcune caratteristiche degli investimenti, consentendo ai piccoli Comuni di mettere in movimento l’economia locale. Da qui la scelta di prevedere bandi sulla viabilità, sulla riqualificazione urbana, ma anche sulle cooperative di comunità.

L’assessore ha infine ricordato che a proposito del credito alle attività economiche, la Regione, attraverso Fidi Toscana, è riuscita a veicolare una grossa mole di garanzie alle imprese, e che adesso può agganciarsi a ‘garanzia toscana’. “Nel sistema delle partecipate nel settore termale abbiamo Casciana e Chianciano, che si sono risolte positivamente. Su Montecatini ci stiamo lavorando – ha concluso Bugli. - Sulla logistica puntiamo sull’Interporto di Livorno, con un’attività tornata in pareggio dopo molti anni, per farlo diventare una piattaforma legata al porto. Abbiamo già un piano di dismissioni e un piano di utilizzo degli immobili”, ha concluso.

Tutte le notizie di Toscana