Convocato Consiglio a Castelfranco: nell'Odg anche rifiuti e bilancio

Il Consiglio comunale è stato convocato a Castelfranco di Sotto per il giorno 21.12.2019 alle ore 8.30 presso la Sala Consiliare, per la discussione degli argomenti indicati nell’allegato Ordine del giorno.
1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.
2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.
3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 26.11.2019 E 30.11.2019.
4. REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – APPROVAZIONE.
5. REGOLAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – MODIFICHE.
6. CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SANTA CROCE SULL'ARNO E CASTELFRANCO DI SOTTO – RINNOVO.
7. CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO AI SERVIZI FORMATIVI REALIZZATI DALL'UNIONE VALDERA. APPROVAZIONE.
8. CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RECLUTAMENTO CONCORSI TRA SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA E I COMUNI DI SANTA CROCE SULL'ARNO, DI SAN MINIATO, DI CASTELFRANCO DI SOTTO, DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO. APPROVAZIONE.
9. RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ADOTTATA, IN VIA D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000, CON DELIBERA DELLA G.C. N. 208 DEL 20.11.2019.
10. RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ADOTTATA, IN VIA D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000, CON DELIBERA DELLA G.C. N. 217 DEL 26.11.2019.
11. ART. 20 DEL D.LGS 175/2016. PIANO RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRETTE. ANNO 2019.
12. PROROGA ALL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ASSPL), IN REGIME DI "CONCESSIONE”, DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP), IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE RETTE SCOLASTICHE ED ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE.
13. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “CENTRODESTRA PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “SENSIBILIZZAZIONE ED INTERVENTI PER LIMITARE L’USO E LA DISPERSIONE DELLA PLASTICA USA E GETTA NELL’AMBIENTE E L’ADESIONE DEL NOSTRO COMUNE ALLA CAMPAGNA PLASTIC FREE CHALLENGE LANCIATA DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE”. COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PROVINCIA DI PISA
14. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “MOVIMENTO CINQUE STELLE” AD OGGETTO “RICHIESTA REVOCA INCARICO DIRETTORE AZIENDA SPECIALE”
Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa
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