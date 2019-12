Danneggiata la scultura del 150° anniversario di Massarosa

Lievemente danneggiata la scultura del 150° anniversario della nascita del Comune di Massarosa. L'opera, donata dall'azienda “Il Maglio” di Bozzano e dall'azienda “Fubiani Marmi” di Bozzano, era stata inaugurata sabato scorso al termine del corteo di festeggiamento che aveva attraversato le strade del capoluogo.

Lunedì mattina l'opera presentava già alcuni problemi: alcune lettere della base erano state girate. Ma soprattutto è stata allentata la parte della struttura in metallo (la scritta “150”) che poggia sulla base in marmo.

“Diversi testimoni – spiega il presidente del consiglio comunale Claudio Marlia – raccontano di come domenica alcuni bambini giocassero arrampicandosi sulla scultura, senza che nessun genitore intervenisse. Probabilmente è questo il motivo del danneggiamento. Dispiace, sopratutto perchè quella statua è stata donata a tutta la comunità di Massarosa e rappresenta un traguardo storico del nostro Comune. Che piaccia o non piaccia, andrebbe rispettata e tutelata”.

La statua sarà rimossa proprio stamani (18 dicembre) dal lavatoio artistico di piazza del Monumento dove era stata posizionata per l'inaugurazione. Gli stessi artisti che la hanno realizzata provvederanno ad aggiustarla. Poi sarà esposta di nuovo in uno spazio pubblico, ma probabilmente in un altro posto.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio stampa

