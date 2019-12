Due incidenti di prima mattina a Empoli e Castelfranco

Due incidenti di prima mattina, con due persone trasferite in codice giallo al San Giuseppe di Empoli. Il primo proprio a Empoli, nella zona industriale del Terrafino, poco prima delle 6. All'incrocio tra via Toscoromagnola e via del Castelluccio tre auto si sono scontrate. Un 25enne è rimasto ferito in modo non grave. Da tutt'altra parte il secondo incidente, a Castelfranco di Sotto, in via Usciana, all'incrocio per giungere a Montefalcone. Nello scontro, avvenuto poco prima delle 7, una 63enne è rimasta ferita. Per entrambi gli incidenti i rilievi sono stati a opera dei carabinieri

