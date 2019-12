Elezioni Toscana 2020, Nardella: "Primarie senza nomi? Non logico"

Le primarie per le regionali fanno discutere all'interno del centrosinistra. A parlare è il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Ho già detto che avrei capito le primarie se ci fossero stati da tempo dei nomi in campo. Allora si potrebbero fare le primarie, se ancora non si sono trovati i nomi e si chiedono le primarie io allora francamente non capisco la logica".

Le elezioni distano poco più di sei mesi, ma c'è già fermento nel PD e nel csx, soprattutto dopo che il Partito Democratico ha individuato Eugenio Giani come candidato. "Basterebbe guardarsi negli occhi e trovare l'accordo nei contenuti, visto che il Pd si è espresso all'unanimità su un nome" ha ribadito Nardella.

Sempre il sindaco fiorentino: "Non possiamo perdere tempo. Le destre sono aggressive, ogni giorno è prezioso. Nei Comuni dove si è perso tempo purtroppo il centrosinistra ha perso, in quelli dove i candidati sono stati decisi in tempo alla fine si è vinto".

