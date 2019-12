Erogati 118 ecoincentivi dal Comune di Scandicci nel 2019

Da maggio a dicembre 2019 l’Amministrazione Comunale ha erogato complessivamente 118 ecoincentivi, 39 in più rispetto all’anno precedente; il totale dei contributi erogati è stato di 24.167,80 euro, ovvero la quasi totalità del fondo stanziato dal Comune di Scandicci per il 2019, pari a 25 mila euro. Dei 118 ecoincentivi, 52 sono stati erogati per bici elettriche a pedalata assistita nuove, 33 per abbonamenti ai mezzi pubblici, 21 per le sostituzioni di caldaie, 9 per trasformazioni auto a gpl, uno per auto ibride, uno per un ciclomotore e uno per un biotrituratore. Le domande non accolte per mancanza di requisiti sono state invece 17.

“Siamo molto soddisfatti della risposta dei cittadini di Scandicci agli ecoincentivi del Comune di quest’anno, è il segno tangibile di una cultura ambientale che si afferma sempre più e che si traduce in gesti concreti e in comportamenti quotidiani – dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini – in questi mesi per la prima volta il fondo stanziato è stato utilizzato quasi per intero, grazie anche a piccoli aggiustamenti fatti a partire dall’esperienza da noi acquisita negli ultimi anni: tra questi l’erogazione anche retroattiva dei contributi per tutti gli acquisti o gli interventi fatti nell’arco dei dodici mesi, o la miglior calibrazione degli incentivi sulla base delle esigenze dei cittadini. Il concetto che sempre più persone comprendono è che passare a comportamenti green fa bene all’ambiente, fa bene ai bilanci familiari e migliora la qualità della vita. Siamo già al lavoro per definire il pacchetto degli ecoincentivi per il prossimo anno”.

La scadenza per le domande per gli ecoincentivi 2019 era fissata allo scorso 7 dicembre. I contributi di quest’anno erano così definiti: per l’acquisto di un abbonamento ordinario annuale ai mezzi pubblici Pegaso 100 euro, mentre per l'abbonamento annuale ordinario Isee Ataf e Linea a 60 euro (entrambi gli incentivi sono stati riservati ai residenti a Scandicci, e a non residenti che lavorano in città per gli spostamenti casa lavoro, con Isee inferiore ai 31 mila euro); 700 euro per l’acquisto di auto elettriche o ibride nuove (con obbligo di rottamazione di un’autovettura), 350 euro per ciclomotori elettrici nuovi, 200 euro per biciclette elettriche a pedalata assistita nuove, 500 euro per trasformare a metano una vettura e 350 euro per trasformazioni a gpl (solo per trasformazioni di auto immatricolate prima del 31 dicembre 2018); per l’acquisto di bio trituratori – o macchine cippatrici – il contributo poteva coprire il 20 percento del costo, fino ad un massimo di 150 euro; per le caldaie fino al 20 percento del costo fino ad un massimo di 350 euro.

Fonte: Comune di Scandicci - ufficio stampa

