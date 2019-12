In fiamme camera da letto in casa ad Arcidosso

I vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incendio all'interno di un appartamento in località Le Pergole nel Comune di Arcidosso.

L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato la camera da letto posta al piano superiore di una unità abitativa bifamiliare.

Le fiamme hanno interessato i suppellettili e l'intervento della squadra dei vigili del fuoco, ha evitato che si propagassero al resto dell'appartamento. Non si registrano danni a persone.

