Fiorentina-Roma, i provvedimenti al traffico

Venerdì sera lo stadio ospiterà la partita di campionato Fiorentina-Roma con inizio alle 20.45. Scatteranno quindi i consueti provvedimenti di circolazione nella zona dell'Artemio Franchi previsti in occasione degli incontri giudicati più impegnativi dal punto di vista dell’ordine pubblico. In sostanza i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) il fischio d’inizio. Previsto anche il parcheggio per la tifoseria ospite in via Visconti Venosta. Il mercato di viale Fanti dovrà anticipare la chiusura alle 13 in modo da rendere le aree sgombre e già pulite entro le 13.30. Per le deviazioni delle linee Ataf www.ataf.net.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

