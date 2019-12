Flash mob natalizio Uisp con i bimbi della 'Michelangelo' di Empoli

Si terrà venerdì 20 dicembre l'evento organizzato nell'ambito di “Empoli Città del Natale 2019” nella frazione di Santa Maria con gli studenti della scuola primaria “Michelangelo”. Un evento nato da una collaborazione tra la scuola, i commercianti della frazione e la Uisp Empoli Valdelsa. E che vedrà l'esibizione di tutte le classi della primaria con oltre un centinaio di bambini impegnati in un flash mob musicale.

La chiusura della scuola per le feste avrà il sapore del Natale grazie alle coreografie studiate e provate da un mese a questa parte. I bambini, infatti, interpreteranno cinque canzoni natalizie – una per ogni classe di studio - susseguendosi in uno spettacolo nella piazza di fronte alla scuola, proprio ai piedi della scalinata della chiesa di Santa Maria a Ripa. Per unirsi, tutti insieme, in un'ultima esibizione che saluterà l'arrivo del Natale.

La coreografia è stata studiata e proposta da Erica Cristofori, operatrice dell'Area giovani Uisp Empoli Valdelsa e dal coordinatore Filippo Lebri. Un lavoro che ha coinvolto gli studenti dalla fine di novembre all'interno della scuola: un'ora a settimana per ogni classe, nella quale sono state provate le esibizioni e i bambini hanno potuto sperimentare il gioco e il movimento abbinati alla danza. L'evento sottolinea ancora una volta l'importanza dell'attività motoria, che in questo caso si lega a doppio filo con la festività del Natale e con le celebrazioni di “Empoli Città del Natale”, che dal 30 novembre scorso animano il centro storico e non solo.

L'appuntamento è per venerdì 20 dicembre nella piazza di fronte alla scuola primaria Michelangelo, lungo via Livornese, a partire dalle 17.30 e fino alle 19.30 per un pomeriggio di musica e movimento prima delle vacanze natalizie.

